﻿31. Rostocker Citylauf: Diese Straßen sind am Sonntag gesperrt

Rostock. Am Sonntag, den 21. Mai, findet in Rostock die 31. Ausgabe des Citylaufs statt. Die Veranstalter erwarten rund 3000 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands und zudem Tausende Zuschauer entlang der Strecke durch die Rostocker Innenstadt. Das führt zu einigen Verkehrseinschränkungen.

Autofahrer und Anwohner müssen in der Zeit von 8 bis 16 Uhr mit der Sperrung zahlreicher Straßen im Innenstadtbereich rechnen. So ist beispielsweise die Steinstraße zwischen Neuen Markt und Steintorkreuzung komplett dicht. Auch die August-Bebel-Straße in Richtung Vögenteich ist den Läufern vorbehalten. Autos dürfen hier nur in die Gegenrichtung fahren. In der Langen Straße ist die Südseite ebenfalls für den Lauf gesperrt, die Nordseite für den Verkehr freigegeben. Entsprechende Umleitungen würden ausgeschildert, die Polizei reguliere zusätzlich den Verkehr.

Zudem ist die Nutzung von Parkhäusern im Bereich der Laufstrecke nur eingeschränkt möglich. Nicht erreichbar ist von 9 bis 15.30 Uhr das Parkhaus am Gericht. Hier sind laut Veranstalter nur Ausfahrten möglich. Die Einfahrt in die Tiefgarage im Kröpeliner-Tor-Center wird unter Polizeiaufsicht ermöglicht.

Busse und Bahnen fahren dagegen regulär, heißt es vom Organisationsteam des Rostocker Citylaufs.

Streckenverlauf des 31. Rostocker Citylaufs © Quelle: Rostocker Citylauf e.V.

Beim Rostocker Citylauf gehen die Teilnehmer über drei Distanzen auf die Strecke: drei (Start auf dem Neuen Markt) und zehn Kilometer (Lange Straße) sowie über die Halbmarathon-Länge (Grünes Tor). Alle laufen auf dem Neuen Markt vor dem Rathaus ins Ziel. Die Strecke führt unter anderem vorbei an Steintor, Kröpeliner Tor und Marienkirche.

OZ