﻿Rostock: Händler mit Geschäft auf Hanse Sail zufrieden – „Der Umsatz war super“

Rostock. Für Gastronomen war die 32. Hanse Sail ein voller Erfolg. Die Besucherzahl stieg erstmals seit der Corona-Pandemie wieder auf mehr als 500 000 an. „Corona liegt hinter uns“, sagte Nico Richter, Budenbesitzer aus Leipzig, am Montag. Zur Sail schenkte er Bier und andere Getränke an seiner Mittelalter-Taverne aus. „Und nicht ein Einziger hat sich über die Preise beschwert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine erste Sail erlebte Norbert Norden, auch bekannt als „DJ NoNo“: „Es gibt richtig nette Gäste, die Sail ist weltoffen und international, das ist das Tolle daran.“ Der DJ spielte während der vier Tage einen bunten Mix aus Schlagern, Seemannsliedern und 80er-Hits. „Die gute Stimmung und die friedlichen Gäste habe ich unheimlich positiv wahrgenommen“, sagte er.

Händler auf der Hanse Sail zufrieden mit Umsatz an allen Tagen

Auch für andere Händler hat sich das maritime Volksfest gelohnt. Peter Domke, Betreiber des „Brandenburg-Dorfs“ am Stadthafen, zog eine positive Bilanz: „Der Umsatz war super. Auch waren alle Tage durchgängig stark, das gab es sonst nicht.“ Der Chef des Veranstaltungsbüros Phönix verkaufte brandenburgische Spezialitäten während der Hanse Sail.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DJ NoNo (67, aus Berlin) sorgte für richtig gute Stimmung am Stadthafen. Seine Musikauswahl bewegte sich zwischen Seemannsliedern und Schlagern, die bestens vom Publikum aufgenommen wurden. © Quelle: Arne Seyffert

„Wir haben 18 Stände im Dorf, und deswegen noch viel zu tun“, so Domke während des Abbaus am Montag. Gerade die Hanse Sail sei ihm als Groß-Event besonders wichtig: „Die Schiffe sind großartig. Auch das Maritime hier, das macht die Sail aus.“ Teilweise sei es schwierig gewesen, die neuen Auflagen des Nachhaltigkeitskonzeptes einzuhalten.

Das mache sich aber bemerkbar, wie die Stadtentsorgung Rostock mitteilte. Waren es 2017 noch etwa 70 Tonnen Abfall, so fielen 2023 nur noch etwa 30 Tonnen Müll an. Grund für den starken Rückgang ist die bereits 2019 eingeführte Mehrwegpflicht, der Becherpfand und biologisch-abbaubare Verpackungen für Lebensmittel, so Nina Schmidt von der Stadtentsorgung. Auch würden die Leute sorgsamer mit dem Abfall umgehen und ihn im Mülleimer entsorgen.

Stadtentsorgung: „Sail hat Rostock nicht schmutziger gemacht“

Von drei bis acht Uhr morgens waren 27 Mitarbeiter der Stadtentsorgung während der vier Veranstaltungstage im Einsatz. Einsatzleiter Rene Weilandt sagte dazu: „Die Hanse Sail hat Rostock nicht schmutziger gemacht.“ Das Nachhaltigkeitskonzept funktioniere sehr gut und die Situation mit dem Abfall habe sich besonders nach der Corona-Pandemie verbessert.

Patrick Schumann (31), Budenbesitzer aus Rostock ist in guter Stimmung: Für ihn hat sich die Hanse Sail gelohnt. © Quelle: Arne Seyffert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir können von einem guten Jahr sprechen und die Sail mit einer sehr positiven Bilanz verlassen“, sagte auch Patrick Schuhmann, Budenbesitzer aus Rostock. „Das Wetter kam uns aber auch zugute.“ Die Hanse Sail sei immer mit besonders viel Aufwand verbunden, aber schlussendlich würde jeder von dem Event profitieren, so der 31-Jährige.

Lesen Sie auch

Auch im Kaufverhalten bemerkte Schuhmann eine Veränderung. So sind neben den Klassikern, wie dem Rostocker Bier, auch immer mehr vegetarische und vegane Speisen an seinen sechs Ständen verkauft worden. Die Hanse Sail 2023 sei für ihn wirtschaftlich betrachtet besser gewesen als die vergangenen Jahre. „Die Leute wollen einfach wieder Spaß haben“, fasst Schuhmann zusammen.

OZ