﻿Holpriger Start, guter Herbst: Stadthalle Rostock zieht Bilanz für 2022

Trotz aller Krisen sind die Verantwortlichen der Stadthallengesellschaft in Rostock optimistisch gestimmt. Nach einem holprigen Start 2022 waren vor allem der Frühling und der Herbst gute Jahreszeiten für Stadthalle und Messehalle. Wie viele Leute in diesem Jahr zu den Veranstaltungen kamen.

Rostock. Trotz lokaler und globaler Krisen haben in diesem Jahr rund 370 000 Besucher die Angebote in der Rostocker Stadthalle sowie in der Messehalle genutzt. Allein in der Stadthalle kamen 210 000 Gäste an insgesamt 184 Tagen zu 186 Veranstaltungen zusammen – unter anderem bei Konzerten von Marteria, Kim Wilde und Smokie, aber auch beim Neustart der beliebten Eisrevue „Holiday on Ice“. Die Basketballer der Rostocker Seawolves lockten insgesamt mehr als 50 000 Zuschauer in die Stadthalle – zu sehen waren 21 Heimspiele, davon sechs Erstligaspiele.