﻿Vier Messen im Herbst in Rostock geplant: „Endlich ist wieder viel zu tun“

Rostock. Die Unordnung nach dem Böhse-Onkelz-Konzert in der Rostocker Hansemesse ist am Dienstagvormittag noch groß: Dutzende Handwerker bauen die letzten Stahlträger der Bühne ab, verladen weitere Elemente in Lkw, die mitten in der Halle stehen. Der vom verschütteten Bier klebrige Boden zeugt von der ausgelassenen Party, die rund 10 000 Fans wenige Stunden zuvor gefeiert haben. "Das Konzert war richtig aufregend, das Putzen und Aufräumen danach ist es aber nicht", sagt Jannes Rehmet mit einem Lachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 24-Jährige ist Veranstaltungstechniker der inRostock GmbH und damit dafür verantwortlich, dass Messen, Sportveranstaltungen oder eben auch Konzerte in der Hansemesse oder der Stadthalle rechtzeitig und professionell über die Bühne gehen können. „Ich übernehme dabei die verschiedensten Aufgaben, vom Aufbauen der Stände über das Verlegen der Elektrik, Licht bis zum Ton“, skizziert Rehmet einen Teil seines Jobs. Beim Onkelz-Konzert war er beispielsweise dafür zuständig, dass der Band ein separates WLAN im Backstage-Bereich zur Verfügung stand und dass die Kassen an den Bierständen funktionierten.

Im Herbst wieder viele Messen in Rostock geplant

Doch nach dem Konzert ist vor der Messe: Das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Terminkalender in der Hansemesse wieder voll. „Veranstaltungen waren zuvor immer nur in Wellen möglich, jetzt ist der Herbst wieder gut ausgeplant“, sagt der Chef der Hansemesse, Andreas Markgraf. „Wir drücken uns selbst die Daumen, dass es bei den jetzigen Vorschriften bleibt“. Aktuell sind die Vorbereitungen für eine Konferenz der Johanniter in vollem Gange, Donnerstag muss alles dafür fertig sein. Ab Sonntag wird dann schon die Baumesse Robau vorbereitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächsten Messe-Highlights in Rostock Im Herbst ist wieder einiges in der Hansemesse in Rostock los. Die wichtigsten Veranstaltungen im Überblick: 32. Landesbaumesse Mecklenburg-Vorpommern Robau vom 23. bis 25. September

Internationale Rassehundeausstellung vom 1. bis 3. Oktober

Jobfactory – die Messe für Ausbildung und Studium in MV am 21. und 22. Oktober

Gastro – 31. Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung vom 6. bis 8. November

„Endlich ist wieder viel zu tun“, freut sich Jannes Rehmet. Corona sei auch für ihn persönlich eine schwere Zeit gewesen, gesteht der 24-Jährige. „Ich bin damals gerade mit meiner Ausbildung fertig geworden und hatte natürlich Sorge, dass ich aufgrund der Krise nicht übernommen werde.“ Im Gegensatz zu den Fachkräften seien die Azubis nicht in Kurzarbeit geschickt worden. Um die Veranstaltungsflaute zu überbrücken, war das etwa 30-köpfige Techniker-Team mit der Gebäudeinstandhaltung und dem Einführen neuer Programme beschäftigt. „Zum Glück sind diese Zeiten aber vorbei“, sagt Andreas Markgraf sichtlich erleichtert.

Jede Rostocker Messe ist anders

Der Hansemesse-Chef spürt aber trotzdem noch die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft. „Die Messen werden kleiner werden, weil die ausstellenden Branchen selbst sehr zu kämpfen hatten“, berichtet er. Markgraf merkt aber auch, wie dankbar die Aussteller sind, dass sie sich nun endlich wieder persönlich austauschen können. „Alle haben digitale Konferenzen oder Ähnliches satt“, lautet sein Fazit.

Lesen Sie auch

Auch wenn nun wieder viel auf dem Plan steht – Alltagstrott kommt bei Jannes Rehmet nicht auf. „Das ist schöner Stress“, sagt er. Jede Veranstaltung sei anders, das mache auch den Reiz für ihn aus. Auf der Robau wird er beispielsweise dafür verantwortlich sein, das Ausstellerforum vom Aufbau bis zur Elektrik zu betreuen, bei der Internationalen Rassehundeausstellung kümmert er sich um den Ehrenring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Veranstaltungstechniker mit Leib und Seele

Je nachdem wie viel an seiner Station zu tun ist, braucht er zusammen mit einem Kollegen zwischen acht und zwölf Stunden für den Aufbau. Bis zu 500 Meter Kabel werden da schon mal verlegt. Dass es dabei auf Erfahrung ankommt, weiß der Veranstaltungstechniker nur zu gut. So kann zum Beispiel ein HDMI-Splitter – ein Stecker, der das Bildsignal auf mehrere Bildschirme verteilt – schon mal für Kopfzerbrechen sorgen. „Wenn man ein Kabel anschließt, das länger als fünf Meter ist, kommt es immer zu einem flackernden Bild. Keiner weiß, wieso, aber den Fehler hat jeder schon in seiner Anfangszeit gemacht“, sagt Rehmet.

Jannes Rehmet (24) freut sich über das anlaufende Geschäft in der Hansemesse. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Der 24-Jährige will immer so gut vorbereitet sein, dass er auch ohne weitere Hilfe schnell bei einem technischen Problem helfen kann. „Ich bin dann immer so mit den Gedanken dabei, dass ich auch in meiner Freizeit nach den besten Lösungen recherchiere – obwohl ich das gar nicht müsste“, gibt Jannes Rehmet zu. Abschalten vom Job müsse er nicht, die Arbeit mache ihm einfach Spaß, erklärt er seine Leidenschaft. Umso schöner, dass er sie nun wieder richtig ausleben kann.