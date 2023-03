﻿Rostocker Kitas bleiben am Mittwoch dicht – teilweise ohne Notbetreuung

Am Mittwoch bleiben rund 40 Krippen, Kitas und Horte in Rostock geschlossen. Grund ist ein Streik, zu dem die Gewerkschaft GEW aufgerufen hat. Die betroffenen Träger wissen das wohl erst seit vergangener Woche – und können in manchen Einrichtungen keine Notbetreuung anbieten.

Rostock. Am Mittwoch bleiben die Türen der Krippen, Kitas und Horte in Rostock vielfach geschlossen. Die Hansestadt ist der Schwerpunkt eines Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft GEW aufgerufen hat. Konkret sind demnach rund 40 Einrichtungen der DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und des ASB Küstenkinder e. V. betroffen. Und: Einige von ihnen machen dicht, ohne eine Notbetreuung anzubieten. Die Entscheidung darüber liegt zwar bei den Kindertagesstätten selbst – doch die haben begrenzte Kapazitäten an Personal.

Mit dem Streik üben die Beschäftigten Druck in der laufenden Tarifauseinandersetzung für die Angestellten des öffentlichen Dienstes aus. Denn während die durchschnittliche pädagogische Fachkraft in Deutschland nach GEW-Angaben 4105 Euro brutto im Monat verdient, erhalten die Beschäftigten im Nordosten 2689 Euro. „Das ist ein Zustand, den wir so nicht stehen lassen können und wollen“, sagt Anett Lindner, Landesvorsitzende der Gewerkschaft.

DRK Rostock bemüht sich um Notbetreuung

Die DRK Rostocker Kinder- und Jugendhilfe gGmbH betreibt acht Kitas, zwei Horte und einen Jugendhilfeverbund mit mehreren Regel- sowie Außenwohngruppen. In allen Einrichtungen könne der Betrieb am 22. März nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht gewährleistet werden, sagt Julia Junge vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Rostock. Das richte sich danach, wie viele Mitarbeiter bereit seien, ihrer Arbeit nachzugehen.

Allerdings: „Wir bemühen uns möglichst in jeder Einrichtung um eine Notbetreuung.“ In sechs Kitas sei das definitiv der Fall, die Öffnungszeiten würden angepasst. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Wohngruppen der Jugendhilfe sei eine Vereinbarung zur Notlagenbetreuung mit der Gewerkschaft getroffen worden.

Dass Eltern nicht frühzeitig informiert wurden, bedauerten die Verantwortlichen, heißt es darüber hinaus in einer Mitteilung des DRK. Es sei ihnen nicht anders möglich gewesen, da sie erst kurzfristig von dem Streit erfahren hätten.

ASB-Küstenkinder-Geschäftsführer: „Tut mir unendlich leid“

Dass die Organisation der Notbetreuung auf die Schnelle eine Schwierigkeit dargestellt hat, bestätigt Mathias Wähner, Geschäftsführer des ASB Küstenkinder e. V.: „Wir hätten viel umfassender darüber nachdenken können, wären wir nicht erst vergangene Woche informiert worden.“ Nun aber sei wahrscheinlich, dass zwei Kitas im Landkreis Rostock, genauer in Bentwisch und Blankenhagen, ohne eine Chance auf Notbetreuung geschlossen bleiben. Wähner hofft auf einen genauen Überblick im Laufe des Dienstags und betont: „Mit tut das unendlich leid.“

Rostocker Kita-Eltern fordern Lösung – aber haben Verständnis

Ein spontaner Streik wirft die Pläne der meisten Erziehungsberechtigten um, das weiß auch Bastian Schwennigcke, Kita-Stadtelternrat in Rostock und -Landeselternrat: „Da werden einige in den sauren Apfel beißen und einen Urlaubstag nehmen müssen“, räumt er ein. „Wir fordern daher die Beteiligten auf, zügig eine Lösung zu finden und Streiks auf das minimal nötige Maß zu reduzieren.“

Jedoch weiß Schwennigcke um die Bezahlung der meist weiblichen Erzieherinnen und unterstützt ihr Anliegen. Auch die Forderung nach einem landesweit einheitlichen Personalschlüssel, der vorgibt, wie viele Beschäftigte mindestens gebraucht werden, findet er richtig.

Kita-Warnstreik und Erzieherinnen-Demo angesagt Der Warnstreik am 22. März ist nur eine Art und Weise der Beteiligten, ihren Unmut kundzutun. Unter dem Motto „#HerDamit! – Weil uns streiken allein nicht reicht!“ ruft die Gewerkschaft GEW zu einer Demonstration auf, die um 15 Uhr am Rostocker Hauptbahnhof beginnt. Sie endet um 17 Uhr am Neuen Markt in der Stadtmitte. Angemeldet sind rund 250 Personen, darunter Erzieherinnen und Erzieher aller Träger, Eltern und Kinder. Ihr Ziel sind bessere Bedingungen in der Kindertagesförderung.

Verständnis hat auch mancher Hansestädter. „Ich arbeite in der Pflege, eine gerechte Bezahlung ist wichtig“, sagt Mutter Maren Bley. „Gerade wenn ich sehe, was die Erzieher hier vor Ort leisten müssen.“ Der Wunsch nach mehr Geld ist auch für Anita Neuschl nachvollziehbar. Trotzdem sei der Streik ein Eingriff in den Alltag.

Kita ohne Notbetreuung: Was tun?

Eltern, die Planungssicherheit brauchen, empfiehlt Bastian Schwennigcke, rechtzeitig mit der Kita in Kontakt zu treten. Im Falle einer ausbleibenden Notbetreuung biete es sich an, mit anderen Müttern und Vätern Vereinbarungen zu treffen. Bei großen Organisationsschwierigkeiten gebe es zudem die Option, sich an das Jugendamt zu wenden.