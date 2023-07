﻿400 Millionen für eine Öl-Pipeline: Warum das eine Investition in die Zukunft ist

Rostock/Schwedt. 400 Millionen Euro in den Ausbau einer Öl-Pipeline zu investieren – das mag im Angesicht des Klimawandels und der mit Nachdruck forcierten Energiewende anachronistisch erscheinen. Viel Geld für einen fossilen Klimakiller. Aber erstens brauchen wir das Öl noch und zweitens ist die Leitung von Rostock nach Schwedt eine Investition in eine saubere Zukunft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell geht noch nichts ohne Benzin und Diesel. Und so sehr sich das grüne Lager auch auf E-Mobilität eingeschossen hat: Batterieantriebe dürfen und können nicht die einzige Lösung sein. Davon mal abgesehen, dass sich Europa und insbesondere Deutschland bei den Batterie-Rohstoffen in die nächste Abhängigkeit von Drittstaaten begibt: Schiffe, Flugzeuge und auch so manches Fahrzeug wird weiterhin mit „Verbrenner“ unterwegs sein müssen.

Investition in grüne Brennstoffe

Der Kraftstoff soll „grün“ werden – und aus Schwedt kommen. Die PCK-Raffinerie soll schon in wenigen Jahren den ersten synthetischen und klimaneutralen Flugzeugkraftstoff Deutschlands produzieren. Die Grundstoffe dafür – heute noch Rohöl – könnten von der Küste kommen: In Laage, Rostock, Lubmin und vielleicht auch in Mukran soll „grüner“ Wasserstoff erzeugt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rostock plant bereits, den Wasserstoff zu „veredeln“ – möglicherweise in Methanol. Dieser Stoff könnte dann durch die neu ausgebaute Pipeline direkt nach Schwedt gepumpt werden. Wenn diese Ideen umgesetzt werden, sind die 400 Millionen Euro langfristig sehr grün angelegt.

OZ