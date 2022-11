﻿400 neue Baustellen geplant: Hier steht Rostock bald im Stau

Rostocks Autofahrer und Pendler müssen sich auf stressige, nervige Jahre einstellen: Stadt, Nordwasser, Stadtwerke und Co planen in den kommenden Jahren um die 400 Baustellen – auch an den wichtigsten Hauptstraßen der Stadt. Wo und wann gebaut wird, warum das nötig und wer betroffen ist: ein exklusiver Überblick.

Berufsverkehr am Werftdreieck: Auch die L 22 wird für Jahre zum Nadelöhr in Rostock.

Rostock. Die beiden großen Nadelöhre für Rostocks Autofahrer – aktuell sind das die Goethe- und die Vorpommernbrücke. Bauarbeiten, nur eine Fahrspur je Richtung. Stau, Behinderungen. Vor allem im Berufsverkehr. Und in den kommenden Jahren wird es nicht besser – jedenfalls nicht aus Autofahrersicht: Rathaus, Bundesregierung und auch „Versorger“ wie die Telekom, Nordwasser und die Stadtwerke müssen in den kommenden Jahren Abermillionen in Rostocks bröckelnde Infrastruktur investieren.

Die Folge: Fast im Jahrestakt drohen Rostock neue Großbaustellen auf den wichtigsten Straßen der Stadt. Mehr als 400 Baustellen sind bereits geplant. Heiko Tiburtius, Chef des Tiefbauamtes der Stadt, verrät nun, wo bis 2028 gebaut werden soll und warum das nötig ist.

Satower Straße, Südring, Rennbahnallee

Schon seit Mitte 2020 bauen Nordwasser und Stadt an der Satower Straße. Immer abschnittsweise, aber meist unter Vollsperrung. Derzeit ist der Abschnitt zwischen der Stadtgrenze und Kritzmow betroffen. Bis 2024 wird das dauern. Und dann geht es weiter in dem Bereich. „Wir haben uns mit dem Landkreis Rostock abgesprochen“, sagt Tiburtius.

Denn fast nahtlos legt der Landkreis an der bisherigen Umleitungsstrecke los: Die Kreisstraße 41 zwischen Klein Schwaß und Kritzmow bekommt eine Asphaltdecke. Gleich danach sanieren die „Nachbarn“ einen Teil der Ortsdurchfahrt Klein Schwaß. „Wenn das erledigt ist, können wir weitermachen“, so Rostocks Tiefbauchef. 2024 wollen Stadt und Nordwasser die Rennbahnallee zwischen Satower Straße und Tannenweg aufreißen: Neue Wasser- und Abwasserleitungen, eine neue Fahrbahn. „Gleich danach – vermutlich im Oktober 2025 – müssen wir eine neue Brücke an der Rennbahnallee bauen. Eine Reparatur ist nicht möglich.“ Bis dahin, so Tiburtius, sollen alle anderen Maßnahmen in dem Bereich abgeschlossen sein.

Steht die neue Brücke – 2026, eher 2028 – wollen die Stadtwerke Rostock AG, Nordwasser und die Stadt die Satower Straße (ab Kreuzung Rennbahnallee) und den Südring (zwischen Thierfelder Straße und Albert-Einstein-Straße) aufreißen: Neue Wasserleitungen und neue Gasleitungen sollen unter die Erde.

Stadtautobahn, Schmarler Damm

Am Schutower Kreuz wird gerade gebaut. Doch auch an der Stadtautobahn geht es danach weiter: Der Bund lässt die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Hansestadt fit machen für die nächsten Jahrzehnte. Schon nächstes Jahr wird es Einschränkungen und Sperrungen zwischen Evershagen und Lütten Klein geben – wenn dort die Fahrbahndecke neu gemacht wird. Spätestens 2024 ist dann auch der Abschnitt zwischen Schutow und der A 20 dran.

2026 wird es dann in dem Bereich eine Baustelle geben, die sich auf den S-Bahn-Verkehr auswirken wird: Die Bahnbrücke entlang des Schmarler Damms ist marode, nicht mehr zu retten. Ein Neubau muss her. „Eine Behelfsbrücke können wir dort aber nicht bauen. Dafür ist kein Platz“, sagt Tiburtius. Also wird der Schmarler Damm für bis zu zwei Jahre gesperrt. Und in dieser Zeit wird es auch zur Sperrungen der Bahnstrecke kommen.

Heiko Tiburtius (60) leitet das Rostocker Tiefbauamt – und ist der oberste Straßenbauer der Hansestadt. © Quelle: Ove Arscholl

Rövershäger Chaussee, Tessiner Straße

Vor allem die Pendler aus dem Rostocker Osten sind leidgeprüft: Erst vor wenigen Wochen wurden die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Timmermansstraat/Tessiner Straße abgeschlossen. Ende 2023, spätestens aber 2024 rollen dort aber erneut die schweren Maschinen: Zwischen dem Trihotel und dem Modersohn-Becker-Weg wird die Straße ebenfalls erneut. Und das ist nur die kleinere Maßnahme an einer der Hauptadern gen Osten. Zwischen der Kreuzung Petridamm und Gutenbergstraße saniert Rostock die Rövershäger Chaussee. Beide Fahrspuren, unter „Teilsperrung“.

Hamburger Straße, Lübecker Straße, Werftdreieck

Zwischen 2025 und 2029 – so jedenfalls die „strategische Planung“ – wird es dann richtig eng in Rostock: Die L 22 – die meist befahrene Straße in ganz MV und die „Hauptlebensader“ der Stadt – wird zur Dauerbaustelle. Zunächst muss Nordwasser den Mischwasserkanal unter der Hamburger Straße zwischen Kuphalstraße und Tschaikowskistraße sanieren. „Das wird ungefähr zehn Monate dauern und erhebliche Behinderungen zur Folge haben“, sagt Rostocks Chefstraßenbauer Tiburtius. Die Stadt macht dann aber direkt weiter und will die Lübecker Straße zwischen Kabutzenhof und Holbeinplatz neu machen. Dauer: bis zu zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit gibt es je Fahrtrichtung nur eine Spur. „Perspektivisch sind dann auch Kanal-, Straßen- und Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen Kabutzenhof und Haedgestraße nötig“, so Tiburtius. „Wir wollen die Projekte so koordinieren, dass sie insgesamt zeitgleich stattfinden.“ Derzeit werde innerhalb der Stadtverwaltung geprüft, wie die Hälfte des Verkehrs von der L 22 „wegorganisiert“ werden könnte: „Wir wollen die Zahl der Fahrzeuge um 20 000 pro Tag reduzieren – durch kluge Umleitungen, durch attraktive Angebote im Nahverkehr.“

Ja, das bedeute, dass die L 22 bis zu vier Jahre lang zur Staufalle wird. „Aber wir wollen es so schnell wie möglich durchziehen.“ Und auch danach dürfte noch nicht „Ruhe sein“ für Autofahrer: Denn auch zwischen Kanonsberg und Holzhalbinsel planen Nordwasser und die Stadt bereits Bauarbeiten. Ab 2030. Frühestens. Das große „Damoklesschwert“ über den Köpfen der Planer: Erst 2023 – wenn neue Gutachten vorliegen – wissen sie, ob sie auch die Vorpommernbrücke komplett neu bauen müssen.

Nobelstraße schon 2023?

Tiburtius kündigt bereits an, dass auch die Nobelstraße angefasst werden muss. Zwischen Südring und Stadtgrenze. Vielleicht schon 2023. „Das ist abhängig von den anderen Baustellen. Wir können nicht auf allen Hauptachsen zeitgleich bauen.“