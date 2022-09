„Ich war fett, Alkoholiker und Kettenraucher“, sagt Gregor aus Rostock. Fast wäre er an den Folgen seines Lebenswandels gestorben. Dann änderte er sein Leben, hat 45 Kilo abgenommen – ohne OP, ohne Pillen, ohne hungern, ohne Low Carb und Diät. Wie ihm das gelungen ist, wie er sein Gewicht hält, sein Fett-weg-Programm – das und mehr verrät er in der OZ

Rostock. Die Arme: Muskelberge. Brust und Beine: durchtrainiert. Der Bauch: flach. Das Kreuz: wie ein Schrank. Wer Gregor Goniwiecha (56) kennenlernt, glaubt nicht, wie er mal aussah: Ein Pfundskerl mit Übergewicht, oft besoffen, Kettenraucher. Auch der Rostocker erkennt sich kaum wieder, wenn er alte Fotos anschaut. „Ich war fett, Alkoholiker, hab’ am Tag 60 Zigaretten geraucht“, erzählt er. Dann traf er eine Entscheidung und die rettete sein Leben.

Mit einer Ernährungsumstellung und eisernem Willen hat er binnen eines Jahres 45 Kilo abgenommen, dann Muskeln aufgebaut und der zügellosen Völlerei abgeschworen. Heute ist der gebürtige Pole, der zu seinen schwersten Zeiten bei 1,82 Meter Körpergröße gut 150 Kilo auf die Waage brachte, in Topform und fühlt sich fitter den je. Alkohol und Zigaretten rühre er nicht mehr an. Den radikalen Lifestyle-Wandel hat er geschafft, weil er musste.

Gregor Goniwiecha zu seinen dicksten Zeiten: Damals brachte der Rostocker mehr als 150 Kilo auf die Waage. © Quelle: privat

Er sprang dem Tod von der Schippe

Bevor der Betriebsschlosser nach Rostock zog, hat er in Nordrhein-Westfalen in einer Schmiede gearbeitet. Alkohol vor, während und nach der Arbeit gehörte quasi zum Job-Profil, sagt er. Manchmal habe er so sehr gebechert, dass ihm die Erinnerung an ganze Tage fehle. Den Bierbauch hat sich der einst schlanke Mann auch angefuttert.

Massenhaft fettes Essen („Oft schon zum Frühstück zwei, drei Kotletts“), wenig Bewegung – das rächt sich. Ausgemacht habe ihm das zunächst wenig. „Irgendwann konnte ich mir kaum noch die Schuhe zubinden, hab’ mich nicht mehr auf die Waage getraut.“ Kein Grund für ihn, etwas zu ändern. „Klick im Kopf“ habe es erst gemacht, als er dem Tod von der Schippe sprang.

Mit akuter Bauchspeicheldrüsen-Entzündung kommt Goniwiecha ins Krankenhaus. Es gibt Komplikationen. Er landet auf der Intensivstation. Die Ärzte geben ihm kaum Chancen. Doch er wird wieder gesund. „Da wusste ich: So wie bisher geht’s nicht weiter.“ Er macht eine Kur, stellt die Ernährung um, fängt an mit Sport. Das war 2009.

Abnehmen ohne Kalorienzählen und Diät

Schlank und mit 45 Kilo weniger auf den Rippen: Das Bild zeigt Gregor Goniwiecha nach seiner Kur. © Quelle: privat

Der Erfolg stellte sich schnell ein: Erst speckt Goniwiecha ordentlich ab, dann baut er Muskeln auf. Heute wiegt er wieder 117 Kilo – aber ohne ein Gramm Fett am Leib. Sein Gewicht halt er seit 13 Jahren. Aber wie?

Er zähle weder Kalorien noch hungere er oder halte Diät. Auch Pillen nehme er nicht. Wie sieht sein Speiseplan aus? „Zum Frühstück gibt’s meist drei Schnitten Vollkornbrot mit Käse oder Tomate.“ Mittags esse er Reis mit magerem Geflügel oder Steak, dazu gedünstetes Gemüse. Fastfood und Fritiertes komme ihm nicht auf den Teller, Cola nicht ins Glas, sondern Wasser.

Bergeweise Chips gibt es nicht. Auch Zucker-Bomben meidet er. Sündigen sei aber erlaubt. „Mal ein Stück Käsekuchen oder dunkle Schokolade oder Gummibärchen sind drin. Wenn man genug Muskeln hat, verbrennt man Kalorien selbst im Schlaf.“

Diszipliniertes Kraftpaket: Gregor Goniwiecha geht vier bis fünf Mal pro Woche im Fitnessstudio trainieren. © Quelle: privat

Krafttraining statt Kardio

Ganz ohne Schweiß gehts aber nicht. Vier bis fünf mal pro Woche gehe er ins Fitnesstudio, jeweils mindestens eine Stunde. „Ich mach’ ausschließlich Krafttraining. Kardio bringt nichts, damit verbrennt man nicht viel.“ Mit Gewichtestemmen und Co hat er es dagegen so weit gebracht, dass ihn befreundete Sportler zu Bodybuilding-Wettkämpfen anmelden wollten. Gregor lehnte ab. Der Grund: Nach dem großen Gewichtsverlust ist die Haut am Bauch schlaff. „So will ich nicht auf die Bühne.“

Corona kostet ihn 9 Kilo Muskelmasse

Seinen Körper präsentiert er dennoch – im Internet. Auf seinem Instragam-Account @fat_to_fit_body zeigt Gregor Goniwiecha seinen Followern, wie er seinen Körper stählt. Um seine Muskeln zu halten, gönnt sich der Rostocker keine Pause. Auch im Urlaub zieht er sein Trainingsprogramm durch. Wie schnell Muskeln schwinden können, habe er gemerkt, als er sich mit Corona infizierte. Wegen Atemnot habe er mehrere Tage im Krankenhaus gelegen. "Das hat mich stark zurückgeworfen. Ich hab' neun Kilo verloren." Die will er sich wieder antrainieren.

Freundin teilt sein Trainingsprogramm

Mit seinem Sportsgeist hat er auch seine Liebste angesteckt: Seine Freundin Violetta Eisenhuth-Bryk, mit der er aktuell im Blockmacherring von Groß Klein wohnt, begleitet ihn ins Gym. „Dann gibt’s ein Küsschen und jeder trainiert allein“, verrät Goniwiecha und lacht. Paarübungen – nicht sein Ding. „Ich setz’ meine Brille ab und die Kopfhörer auf und bin im Tunnel.“

Dauerhaft abnehmen mit Diäten? „Geht nicht“

Abnehmen, einen trainierten Körper – das wollen viele. Und viele scheitern an den Zielen. Gregor Goniwiecha glaubt zu wissen, warum. „Die Leute denken, sie könnten mit Diäten schnell abnehmen und danach wieder so essen wie früher. Das geht nicht, dann gibt’s den Jojo-Effekt.“ Man müsse den Willen haben, sein Leben komplett umzukrempeln. Dafür brauche der Mensch „ein Ziel und einen Arschtritt, sonst passiert nichts“. Er hatte beides.

Sein altes Leben hat Gregor Goniwiecha hinter sich gelassen, zusammen mit den ungeliebten Kilos. Sein früheres Moppel-Ich – heute existiert es nur noch auf Fotos.