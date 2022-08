Europäische Taizé-Jugendtreffen haben schon in Wien, Madrid oder Prag stattgefunden. Jetzt ist Rostock an der Reihe: Weil ein Doberaner Pastor überzeugt hat, kommt das Treffen her. Tausende Jugendliche sind dann auf eine Bleibe angewiesen. Was es mit dem Großevent auf sich hat und wie Ihre Familie zur Gastfamilie wird.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket