﻿48-Stunden-Ausstellung: „Looping Lovers“ kam in der Rostocker Kunsthalle gut an

Zu einer 48-stündigen Ausstellung hatte die Kunsthalle Rostock am Wochenende geladen. Von Freitagabend bis Sonntagabend wurden im Schaudepot digitale Werke gezeigt. Besucher kamen bis spät in die Nacht. Was zu sehen war und warum Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann selbst zum Barkeeper wurde.

Rostock. Bis zwei Uhr morgens war es am Sonnabend in der Kunsthalle voll – nur vier Stunden später standen schon wieder die nächsten Besucher vor dem Schaudepot. Die Kunsthalle hat das gesamte Wochenende über zu einer besonderen Ausstellung geladen. Die Ausstellung des Berliner Künstlerduos „Looping Lovers“ wurde 48 Stunden gezeigt – durchgehend von Freitagabend bis Sonntagabend.

Zu den ersten Besuchern gehörten Carsten Nielsen und Wiebke Juhl-Nielsen. Das Paar konnte unter anderem auf einem Monitor verfolgen, wie sich zwei Körper, die eng miteinander verschlungen sind, ineinander verschmelzen, sich in fließenden Bewegungen kreisen, drehen und bewegen. Die Bewegungen wiederholen sich in Dauerschleife: Das Werk „Sync“ gehört zu den Highlights der digitalen Ausstellung.

"Sync" (2022): Digitale Arbeit des Berliner Künstlerduo Looping Lovers © Quelle: Looping Lovers

Kunst geht mit der Zeit

Das Paar zeigte sich beeindruckt von der Schau. „Der erste Eindruck ist durchweg positiv – eine spannende Inszenierung, eine tolle Idee“, so der Rostocker. Wiebke Juhl-Nielsen ergänzt: „Es ist spannend, zu sehen, wie sich die Kunst weiterentwickelt im Laufe der Zeit, wie sich die Technik entwickelt.“

Für die Werke braucht das Künstlerduo zwischen einer Woche und sogar 2,5 Jahren. „Um das zu erstellen, sitzt man schon die meiste Zeit am Computer“, sagt Philipp Ries. „Wir nutzen da unterschiedliche Programme – neuere Werke sind unter Einfluss von künstlicher Intelligenz entstanden.“ Gezeigt wurden an dem Wochenende Werke, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind. „Wir zeigen verschiedene Stile – mal körperlich und realistisch, mal total abstrakt“, erklärt Künstler-Kollege Thomas Mayer.

Kunst ist fälschungssicher

In einem abgedunkelten Raum konnten die 800 Besucher in eine virtuelle Welt abtauchen. Zu betrachten waren Wesen, die unabhängig von physischen Einschränkungen im digitalen Raum schweben und sich frei bewegen. Der Fokus lag auf Körperformen, ausgewogene Farben und Texturen, die sich in endlosen Schleifenbewegungen zeigten.

Eindrücke von der Ausstellung. © Quelle: Katharina Ahlers

Bei der Kunst handelt es sich um die sogenannte NFT-Kunst. Darunter versteht man digitale Kunst, die im Netz gehandelt wird. Das Besondere ist, dass sie nur mit Kryptowährung gekauft werden kann und als absolut fälschungssicher gilt. „Digitale Kunst ist ja nicht ganz neu. Aber diese NFT-Form ist schon etwas besonderes“, so Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann.

Gespräche und Cocktails

Neben der – doch eher ungewöhnlichen – Kunst wurde auch ein besonderes Rahmenprogramm entwickelt: Über das Wochenende verteilt fanden Gespräche mit Künstlern und Kunsthistorikern statt, außerdem wurde in der Ausstellung eine Cocktailbar aufgestellt. Und dort hat am Sonnabend Kunsthallen-Chef Neumann selbst gemixt – für die Besucher gab es neben Gin Tonic auch die Cocktails Manhattan und Negroni. „Ich musste das schon üben, Cocktails zu mixen – ich bin ja kein Barkeeper“, sagt Neumann und lacht. „Ich mag es, wenn so eine Freude und so eine Dynamik im Haus ist und probiere dann gern mal sowas aus.“

Mit dem Wochenende ist er zufrieden. „Großartig“, resümiert der Chef. „Man hat gemerkt, wie alle begeistert sind, dass wir mal so eine Inszenierung zeigen.“