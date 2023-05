Wer hat diesen Mann gesehen? 50-Jähriger aus Pflegeeinrichtung in Rostock vermisst

Vize-Kanzler ist da

Jetzt im Liveticker: Robert Habeck will auf Rügen für LNG werben

Die Debatte um den LNG-Standort Rügen hält an: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will heute auf die Insel über die Notwendigkeit des Flüssiggasterminals in Mukran sprechen. Es werden auch wieder Proteste erwartet. Die OZ berichtet jetzt vom Geschehen vor Ort und wird die Pressekonferenz etwa 15.45 Uhr live übertragen.