﻿500 neue Jobs in Rostock: Verkündet Verteidigungsminister Pistorius jetzt den Plattform-Deal?

Bundeswehr gibt grünes Licht

Nun also doch: Nach OZ-Informationen hat das Verteidigungsministerium in Berlin den Weg für eine Ansiedlung des Plattform-Bauers Smulders in Rostock frei gemacht. Gemeinsam mit der Neptun Werft wollen die Belgier Umspannwerke für Windparks auf See bauen. Was zu dem Deal bekannt ist.

