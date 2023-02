﻿500 neue Wohnungen in Rostock: Wann Wiro-Mieter in Thierfelder und Möllner Straße einziehen können

In dem neuen Wohnquartier in der Möllner Straße in Rostock lässt die Wohnungsgesellschaft Wiro bis Ende 2024 mehr als 300 neue Wohnungen bauen.

Rostock. Fast mitten im Barnstorfer Wald und nur einen Katzensprung vom Rostocker Zoo entfernt liegt das neue Zuhause für knapp 150 Familien, Singles und Paare. In der Thierfelder Straße lässt die Wohnungsgesellschaft Wiro derzeit ein neues Viertel auf einer Fläche errichten, die zuvor viele Jahre brach lag. Sieben Häuser wachsen hinter dem noch recht jungen Kreisverkehr, der zur Erschließung des neuen Wohngebiets gebaut wurde. Im Herbst 2024 soll das neue Quartier in der Thierfelder Straße fertig sein. Die ersten Mieter könnten aber bereits Ende dieses Jahres einziehen, so Unternehmenssprecher Carsten Klehn.

Das Projekt liege im Zeitplan und komme gut voran. Die 147 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen würden abschnittsweise komplettiert und vermietet. Die ersten Verträge sollen demnach im April geschlossen werden, wenn die Exposés veröffentlicht werden. Erst dann könnten Angaben zu Mietpreisen gemacht werden, so Klehn. Bei der Grundsteinlegung im vergangenen Mai ging Wiro-Chef Ralf Zimlich aufgrund der explodierten Baukosten davon aus, dass die Miete bei mehr als zehn Euro pro Quadratmeter liegen werde.

Viele Interessenten schon vor Vermietung online registriert

Fest steht bereits, dass die 40 Wohnungen, für die die Wohnungsgesellschaft eine Förderung vom Land bekommt, maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Denn diese werden als Sozialwohnungen einkommensschwachen Menschen zur Verfügung gestellt. Vergeben sei noch keine der neuen Mietwohnungen in der Thierfelder Straße, viele Interessenten hätten sich aber bereits online als Bewerber registriert, teilte Wiro-Sprecher Klehn mit.

Viel Grün und jede Menge Platz für Kinder: So soll das neue Wohnquartier der Wiro in der Thierfelder Straße einmal aussehen. Die Planungen stammen vom Wiener Architekten Albert Wimmer. © Quelle: ZOOM visual project GmbH

Zu dem neuen Quartier im Hansaviertel werden laut Unternehmensangaben auch drei Spielplätze sowie mehrere Treffpunkte für die neue Nachbarschaft gehören. Es sind 155 Tiefgaragen-Stellplätze geplant und ebenfalls unterirdische Müllsammelanlagen sowie ein Concierge-Service. 60 Millionen Euro investiert das städtische Wohnungsunternehmen am Standort.

Noch etwas mehr sind es beim aktuell und bis dato größten Neubauprojekt der Rostocker Wiro. Fast 70 Millionen Euro fließen in das neue Quartier in der Möllner Straße in Lichtenhagen. 318 Wohnungen entstehen dort laut Unternehmensangaben bis Ende 2024 in acht Häusern mit vier bis acht Etagen. In dem Komplex im Nordwesten der Stadt werden 42 Sozialwohnungen errichtet.

Autos bleiben draußen: Parkplätze nur am Rand des Quartiers

Damit zwischen den neuen Blöcken keine Autos fahren, werden 195 Parkplätze am Rand des neuen Viertels an der Plöner Straße geplant. Im Inneren des Quartiers, das sich um einen Achtgeschosser im Zentrum aufbaut, sollen stattdessen gleich acht Spielbereiche mit Sport- und Fitnessgeräten entstehen. Die Fußwege und Zugänge zu allen Gebäuden sollen barrierefrei sein.

So soll die Bebauung zwischen Schleswiger und Möllner Straße in Lichtenhagen aussehen. Acht Häuser mit vier bis acht Etagen sollen hier bis 2024 entstehen. © Quelle: WIRO / Bastmann + Zavracky Architekten

Zur voraussichtlichen Höhe der Mietpreise wollte Wiro-Sprecher Carsten Klehn auch bei diesem Projekt keine Angaben machen. Auch in der Möllner Straße sollen die Wohnungen abschnittsweise ab Ende dieses Jahres fertig werden. Erste Verträge könnten auch in Lichtenhagen ab April zustande kommen.