53-jähriger Mann aus Rostock vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Rostock. Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 53-jährigen Mann. Laut der Polizei ist Stephan Kupke seit dem 31. Dezember nicht mehr zu erreichen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Kupke ist psychisch instabil und suizidgefährdet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So sieht der Rostocker aus

Der Mann wird seit dem 31.12.2022 vermisst. Das Foto ist aus dem Jahr 2021. © Quelle: Polizei Rostock

Stephan Kupke ist 1,78 m groß und hat eine kräftige Gestalt. Er hat kurzes mittelblondes Haar. Er trägt eine Brille. Was er zum Zeitpunkt seines Verschwindens an hatte, ist nicht bekannt. Seinen rechten Arm kann Kupke nur eingeschränkt bewegen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in der Ulmenstraße in Rostock an. Telefonisch kann man die Beamten unter 0381 / 491 616 16 erreichen. Über die Internetwache www.polizei.mvnet.de können Hinweisgeber sich auch melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von OZ