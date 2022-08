54-Jähriger tot in Warnemünder Dünen gefunden

Passanten in Warnemünde haben einen leblosen Körper in den Dünen nahe der Westmole gefunden. Der Notarzt konnte den 54-Jährigen nicht wiederbeleben. Warum der Mann starb, ist noch unklar.

Rostock. Ein 54-jähriger Mann ist am Freitagvormittag tot in den Dünen am Ostseestrand von Warnemünde gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, hatten Spaziergänger gegen 9 Uhr in der Nähe der Westmole den regungslosen Körper innerhalb der Dünen gefunden und den Notruf gewählt. Obwohl der wenig später eingetroffene Notarzt umgehend mit der Reanimation begann, konnte das Leben des 54-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Einen Zusammenhang mit einem Badeunfall schlossen die Beamten aus, der Mann trug auch keine Badebekleidung. Den Vorfall am Strandaufgang 1 hatten zahlreiche Passanten mitbekommen.

Die Kriminalpolizei geht in den ersten Ermittlungen nicht von einem Einwirken Dritter aus, es soll sich um einen tragischen Unglücksfall, der möglicherweise gesundheitliche Gründe hat, handeln. Die Polizei hat, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Stefan Tretropp