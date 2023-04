﻿ AnnenMayKantereit feiern mit knapp 6000 Fans in Rostock: „Sie sprechen mir aus der Seele“

Die Kölner Band AnnenMayKantereit ist am Sonnabend in der ausverkauften Stadthalle aufgetreten. Welche Songs gespielt wurden und was die Band über Rostock sagt – die OZ war beim Konzert dabei. Hier die Blitzkritik.

Rostock. Kurz vor 21 Uhr wird es am Sonnabend dunkel in der Rostocker Stadthalle. Die knapp 6000 Fans brechen in Jubel aus, der Vorhang öffnet sich. „Du musst gar nicht so viel sagen, Du musst gar nicht so viel reden. Du musst dich einfach nur mal wieder so bewegen, wie du willst“, singt Henning May von AnnenMayKantereit seinen Song „Lass es kreisen“. Das lassen sich die Fans nicht zweimal sagen. Sie tanzen, eskalieren in der Menge. „Ich will inmitten der Menge stehen. Und dich durch das Gedränge sehen“, singt May.