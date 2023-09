﻿70 Jahre Rostocker Stadtentsorgung: Was Besucher bei der Party erleben können

Kostenfrei bis 16:01 Uhr lesen

Firmenjubiläum

Zu seinem Firmenjubiläum gibt das Rostocker Unternehmen am Samstag, 9. September, ein großes Fest auf dem Betriebshof am Petridamm. Dort können Gäste ganz besondere Einblicke in die Arbeit rund um die Müllautos bekommen.