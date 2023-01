﻿700 Jahre Rostock-Warnemünde: Diese Highlights sind 2023 im Ostseebad geplant

Rostock. Mit dem Warnemünder Turmleuchten hat das Ostseebad am Neujahrstag ein ganz besonderes Jubiläumsjahr eingeläutet. Das Wahrzeichen, das am Sonntag wieder groß in Szene gesetzt wurde, weist nun seit 125 Jahren Schiffen den Weg in die Warnow.

Noch nicht ganz so alt, aber immerhin auch schon 120 Jahre alt wird in diesem Jahr die Warnemünder Bahnhofsbrücke. Im Zuge ihrer Inbetriebnahme 1903 löste der Neue den Alten Strom als Hauptzufahrtskanal zu Rostocks Hafen ab. Schiffe konnten dank der Drehbrücke den Alten Strom dennoch passieren und Personen schneller vom Bahnhof ins Zentrum gelangen. Im Rahmen des Warnemünder Brückenfestes erhält das technische Denkmal vom 5. bis 10. September in seinem Jubiläumsjahr besondere Aufmerksamkeit.

700 Jahre Rostock-Warnemünde

„2023 ist ein Jahr der Jubiläen – vor allem in Warnemünde“, sagt auch Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Denn auch das Ostseebad selbst feiert ein Jubiläum: Seit 700 Jahren gehört Warnemünde nun schon zur Hansestadt Rostock – passend dazu wird es eine Sonderausstellung im Heimatmuseum geben.

Als im Jahr 1323 die Stadt Rostock den Fischerort Warnemünde gekauft hat, sicherte sie sich dadurch den Zugang zum Meer. Es folgten Jahrhunderte, in denen die Warnemünder aber immer wieder gegen die Rostocker Herrschaft aufbegehrten. „Auch wenn die Beziehung in der Historie nicht immer einfach war, können wir heute froh sein, dass das Ostseebad und die Hansestadt eine Einheit sind. Warnemünde ist das maritime und touristische Aushängeschild einer Stadt, von deren wirtschaftlicher und kultureller Vielfalt die ganze Region profitiert“, sagt Fromm.

Warnemünder Woche 2023

Die Liste der Jubiläen wird im Rahmen der 85. Warnemünder Woche komplettiert: Am 1. Juli 2023 wird zum 20. Mal das Segel-Event mit dem Niegen Ümgang gestartet. Der Umzug geht auf eine Tradition zurück, bei der die Bewohner des Ortes provokativ gegen den Strom zur Vogtei zogen, um dort ihre Steuern zu hinterlegen. Statt mit Forken und Fackeln feiern die Warnemünder die Tradition heute mit Festkleidung, guter Laune und Musik. Organisiert wird der Umzug vom Warnemünde Verein.

Termine 2023: Eine Auswahl 25. März: Kultur trifft Genuss; Rostock und Warnemünde 26. April bis 1. Mai: Warnemünder Frühlingslandgang; Warnemünde 18. Mai 2023: Internationaler Museumstag; Verschiedene Museen in Rostock und Warnemünde Juni bis September 2023: AOK Active Beach; Warnemünde, Strandblock 13 Juli bis August 2023: SportBeachArena; Warnemünde, Strandblock 1 bis 2 1. bis 9. Juli: 85. Warnemünder Woche; Warnemünde 10. bis 13. August: 32. Hanse Sail Rostock; Rostock und Warnemünde 18. bis 20. August: DFB Deutsche Beachsoccer Meisterschaft; Warnemünde, Strandblock 1 bis 2 25. bis 27. August: Battle The Beach; Warnemünde, Strandblock 1 bis 2 5. bis 10. September: Warnemünder Brückenfest; Warnemünde

Zu den Highlights der Warnemünder Woche wird nach Angaben der Tourismuszentrale Rostock&Warnemünde im kommenden Jahr die „Star Eastern European Hemisphere Championship“ zählen. „Hier tummeln sich bekanntlich einige der besten Segler der Welt. Zuletzt fand 2016 mit der Europameisterschaft eine kontinentale Meisterschaft der Starboote in Warnemünde statt“, heißt es.

Hanse Sail: Vorbereitungen auf Hochtouren

Kurze Zeit später erwartet Rostock dann wieder zahlreiche Traditionssegler und Besucher aus aller Welt. Fünfzig Anmeldungen von Schiffen für die kommende Hanse Sail liegen bereits vor – 20 alleine aus den Niederlanden. Das Nachbarland ist in diesem Jahr Partnerland der 32. Sail. Im August 2023 verwandelt sich Rostock wieder in ein großes maritimes Festgelände.

Auch an Land wird einiges geboten. „Für die Hanse Sail 2023 ist wieder das Strandkino in Warnemünde in Planung, darüber hinaus wollen wir sportliche Events an Land und zu Wasser und kulturelle Höhepunkte für die ganze Familie bieten“, sagt die kommissarische Leiterin des Hanse-Sail-Büros, Bettina Fust. Besondere Ausfahrten sind bereits jetzt online buchbar.

Vielfalt an Rostocks Stränden

Zwischen Diedrichshagen und Rosenort werden im kommenden Sommer wieder der AOK Active Beach, die SportBeachArena und die zahlreichen Strandbewirtschafter für ein aktives und kulinarisches Angebot sorgen. „Der Warnemünder Strand ist ein Aushängeschild für unsere schöne Stadt. Die Wal-Bar, das Sand-am-Meer-Festival und die zahlreichen Sportevents haben viele neue Perspektiven eröffnet und unter Beweis gestellt, wie gut moderne Strandbewirtschaftung in Einklang mit den Bedingungen dort zu bringen ist“, sagt Tourismusdirektor Fromm. „Mein Dank gilt dem Kommunalen Ordnungsdienst, der Polizei, dem Bauamt, dem Forstamt, dem DRK, den Strandbewirtschaftern und den Mitarbeitern der Tourismuszentrale für die tolle Zusammenarbeit in dieser Saison! Damit blicken wir zuversichtlich Richtung 2023.“