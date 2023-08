﻿750 Fans bei Beatrice Egli in Rostock: Was ist los mit dem Konzertsommer in MV?

Rostock. 16.000 Fans bei Schlagersänger Roland Kaiser im Juli in Rostock, 750 Besucher drei Wochen später an gleicher Stelle bei Schlagersängerin Beatrice Egli. Ein ausverkauftes Fusion-Festival in Lärz und ein verhaltener Festival-Start beim „Immergut“ in Neustrelitz: Mecklenburg-Vorpommern erlebt derzeit eine durchwachsene Open-Air-Saison mit schwankender Nachfrage.

„Sicherlich gibt es immer häufiger kurzfristige Entscheidungen bei dem Konzertkartenkauf. Auch die derzeitigen Wetterbedingungen sorgen dafür, dass Konzertbesucher eher spontan entscheiden, ein Open Air Konzert zu besuchen“, sagt Henrike Hübner vom Iga Park. Grundsätzlich hätten aber 90 Prozent der Iga-Park-Konzerte gute Verkaufszahlen erreicht.

„Sicherlich wünscht sich jeder Veranstalter ein Maximum“

Anders sah das beim Konzert von Beatrice Egli am vergangenen Freitag aus – die geringe Auslastung ist auch den Fans aufgefallen. „Ich war total überrascht und kann das nicht nachvollziehen – für die Künstlerin ist es schade“, sagt etwa Arno Ulmer aus Brandenburg. Der Veranstalter, die Agentur TLA, möchte sich auf OZ-Nachfrage nicht äußern.

1400 Besucher kamen zum Konzert von Jethro Tull in den Iga Park – damit ist Burkhard Zahlmann vom Concertbüro Zahlmann zufrieden „Sicherlich wünscht sich jeder Veranstalter ein Maximum an verkauften Tickets“, sagt er.

Wenig Einwohner, viele Spielstätten

Man müsse „genau abwägen, was man in Mecklenburg-Vorpommern durchführt, da es ja einwohnermäßig ein kleines Bundesland ist und es eine Freilichtbühne in Schwerin, den Iga-Park und weitere Freilichtbühnen auf Rügen oder Usedom gibt, die zahlreiche Konzerte durchgeführt haben“, weist Zahlmann auf das große Angebot im Flächenland hin.

Für Veranstalter Stefan Kästner, Prokurist der Aust Kultur Management GmbH aus Dresden, kommen in diesem Jahr weitere Faktoren zusammen. Gerade in den kleinen Küstenorten würden unter anderem viele der Urlauber, die sich auch mal spontan für einen Konzertbesuch entscheiden, wegfallen. „Die Orte sind nicht wirklich voll – die Auslastung in den Hotels ist im Vergleich zu den letzten Jahren geringer“, sagt er.

Hohe Kosten für Tickets – und Hotels

Auch die Kosten, die mit einem Konzertbesuch an der Küste verbunden sind, seien explodiert. Gerade bei Events in kleinen Orten kommen viele Besucher von außerhalb und müssten – zusätzlich zu den Konzerttickets – noch die gestiegenen und hohen Hotelpreise zahlen. Doch auch die Konzerttickets selbst seien in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 teils stark erhöht. Das hat, so Kästner, unter anderem auch mit der Corona-Pause zu tun: Viele der 2022 veranstalteten Events waren Nachholtermine, die Karten sind teilweise bereits 2019 verkauft worden – zu Vor-Corona-Preisen auf Basis der Kalkulation von 2019.

Die erhöhten Ticketpreise in diesem Jahr würden vor allem mit der allgemeinen Teuerung zusammenhängen. „Die Dienstleister ringen um Fachkräfte, müssen diese mit viel Geld zurückholen. Somit steigen die Preise beim Ton- und Lichtverleiher, bei der Security, beim Caterer“, so der Veranstalter. Auch die Künstler selbst hätten mehr Ausgaben. „Es hat sich alles verändert, was das Preisniveau angeht – und das innerhalb von maximal zwei Jahren.“

Gemeinsam für den Standort kämpfen

Bei den von Aust organisierten Konzerten in Zingst kamen Ende Juli bei Nico Santos, Matthias Reim und Bosse zwischen 2100 und 2300 Fans – ausgelegt waren die Veranstaltungen jeweils auf 5000 Menschen. Dennoch blickt Kästner zuversichtlich in die Zukunft. „Es gibt auch in diesem Jahr Konzerte, die gut funktionieren“, sagt er. Am vergangenen Freitag in Sellin kamen mehr als 4000 Fans zu „Gestört aber Geil“ – sogar mehr als noch beim Konzert im Vorjahr.

Für das kommende Jahr möchte der Sachse versuchen, alle Akteure – Künstler sowie Dienstleister – mit ins Boot zu holen und diese mehr mit einzubeziehen, um den Standort MV mit den schönen Spielstätten aufrecht zu erhalten.

Absagen möglich

Die Macher der Festspiele MV schließen nicht aus, sich auch „von der einen oder anderen lieb gewonnenen Tradition zu trennen“, so Intendantin Ursula Haselböck. Bereits vor Beginn des Festspielsommers habe man ein neu konzipiertes Sonderprojekt abgesagt, das dreitägige Festival „Baltic Beach Brass“ auf Rügen, „da sich keine verlässliche Entwicklung des Ticketverkaufs absehen ließ und die Kalkulation aufgrund der angestiegenen Kosten nicht mehr stimmte.“ Künftig wolle man die Rentabilität aller Projekte vorab genau prüfen.

Die Veranstalter vom „Immergut“-Festival in Neustrelitz, zu dem im Mai nur 3500 statt sonst 5000 Menschen kamen, denken noch nicht über Konsequenzen nach. Man wolle „eher die Stellschrauben angehen, die gegebenenfalls die Nachfrage wieder steigern“, so Sprecherin Stefanie Rogoll. „Daher ist erst einmal der Plan, möglichst mit einer gewohnten Publikumsmenge zu arbeiten.

