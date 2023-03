﻿9-Euro-Ticket vs. Semesterticket Rostock: So gibt’s Geld zurück

Der Verkehrsverbund Warnow erstattet die Differenz zwischen dem Preis des Neun-Euro-Tickets und dem monatlichen Anteil am Gesamtpreis des Semestertickets. Was Studenten der Uni Rostock, der HMT und des Bereichs Seefahrt der Hochschule Wismar jetzt tun müssen.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Lange hat es gedauert, aber jetzt geht es los: Der Verkehrsverbund Warnow (VVW) erstattet die Differenz zwischen dem Preis des Neun-Euro-Tickets und dem monatlichen Anteil am Gesamtpreis des Semestertickets. Hintergrund: Für Juni, Juli und August im Sommersemester 2022 galt das Semesterticket als Neun-Euro-Ticket. Für diese drei Monate gibt es jetzt für alle Studenten der Uni Rostock den zuviel gezahlten Preis zurück – insgesamt 35,50 Euro.

Wer kann die Rückerstattung bekommen?

Berechtigt sind alle, die im Sommersemester 2022 ein gültiges Semesterticket hatten, für das sie keine andere Rückerstattung erhalten haben.

Was muss ein Student der Uni Rostock für die Rückerstattung tun?

Nötig ist ein kurzer Antrag. Der kann digital unter https://portal.asta-rostock.de/asta/neun-euro-ticket/ gestellt werden. Wichtig: die Matrikelnummer. Immatrikulierte können sich dazu über ihren Account beim IT- und Medienzentrum (ITMZ) einloggen (https://www.itmz.uni-rostock.de/). Bereits Exmatrikulierte erhalten durch das Studierendensekretariat individuelle Zugangsdaten per Post oder E-Mail. Wer keine Möglichkeit hat, die Matrikelnummer online nachzuweisen, kann einen schriftlichen Antrag stellen oder die Matrikelnummer persönlich beim Bürodienst des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) im „Grünen Ungeheuer“ (Parkstraße 6) bestätigen. Öffnungszeiten: Mo.: 7.30–13 Uhr, Di. + Do.: 13.30–19 Uhr, Mi.: 11.30–17 Uhr, Fr.: 9.30–15 Uhr. Infos: 0381 / 498 5601; www.asta-rostock.de/

Wie läuft die Auszahlung?

Der Verkehrsverbund Warnow wickelt die Überweisungen ab. Der AStA wiederum stellt die notwendigen Daten bereit. Die Auszahlung findet in Zyklen statt. Das heißt, dass alle bis zu einem bestimmten Tag gesammelten Daten an den VVW übermittelt und danach aufs Konto überwiesen werden. Geplant sind mehrere Termine. Die ersten Auszahlungen starten im April, erklärt VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer.

Was ist mit den anderen Studenten in MV?

Auch die Studenten der Hochschule Wismar, Bereich Seefahrt in Warnemünde, bekommen die Differenz erstattet. Das Geld liegt bereits auf dem Konto des AStA der Hochschule Wismar. Die Studierenden erhalten innerhalb der nächsten Tage einen Antrag, mit dem die Rückerstattung beantragt werden kann, heißt es vom AStA. Nach Prüfung des Anspruches werde die Überweisung in die Wege geleitet. Es könne „aber durchaus noch bis ins nächste Semester dauern“, bis das Geld auf dem Konto sei. An der Hochschule für Musik und Theater (HMT) wird die Differenz gleich zu Beginn des Semesters bar ausgezahlt, erklärt Susi Schaarschmidt vom Studierendenrat. Für Studenten an der Uni Greifswald sowie an den Hochschulen Stralsund und Neubrandenburg gibt es keine Semestertickets.