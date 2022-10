﻿Neunzig Jahre Dorfkrug in Thelkow: „Immer hatten die Frauen hier das Sagen“

Der Dorfkrug in Thelkow im Kreis Rostock wird 90 – mit legendären Bratkartoffeln und einer Gastwirtin, die weiß, was sie will. Sie führt die Gaststätte bereits als dritte Frau ihrer Familie.

Thelkow. Ein halbes Dutzend Seen hat Thelkow nahe Tessin zu bieten – und seit 1932 auch den alten Dorfkrug, der am 7. Oktober 90-jähriges Jubiläum feiert. Betreiberin Petra Port denkt aber lange noch nicht ans Aufhören. „Mittagstisch gibt es bei uns nicht mehr, aber für Veranstaltungen sind wir fast ausgebucht“, erzählt die gut gelaunte Gastwirtin.

„Ich bin erst 68, ich muss noch ein bisschen machen. Ich brauche den Kontakt zu den Menschen. Sonst ist hier im Dorf ja nicht viel los“, sagt die ehemalige Lehrerin, die den Betrieb einst von ihrer Mutter übernommen hat. In dritter Generation – vor ihrer Mutter war die Oma Chefin – bietet der Landgasthof Raum und Zeit für Familienfeste und Feiern und eine Wirtin mit Leib und Seele.

Alles, was Petra Port macht, macht sie mit Leidenschaft

„Ich war fast dreißig Jahre lang Lehrerin mit Leib und Seele und danach Kneipier mit Leib und Seele“, schwärmt Petra Port, die traurig darüber ist, dass ihr ehemaliger Arbeitsplatz, die Grundschule in Thelkow, verwaist ist und das Gebäude ungenutzt leer steht. „Aber ich muss wohl eine gute Lehrerin gewesen sein, denn einige Schüler kommen immer noch gern zu mir“, freut sie sich über bekannte Gesichter in ihrem Dorfkrug.

Petra Port führt den Dorfkrug in dritter Generation - inzwischen ohne Tagesgeschäft. © Quelle: Ove Arscholl

Gerne erinnert sie sich auch an die Geschichten aus den letzten Jahrzehnten des alteingesessenen Betriebes. „Wir bieten ja immer noch regelmäßig Preisskat-Abend an“, erzählt die Gastronomin. Der nächste Preisskat findet am 1. Oktober statt. „Das wird auch gut angenommen.“

Immer noch beliebt: Skatabende mit Preisen

In der Regel kommen um die 30 bis 40 Skatspieler, vornehmlich Männer. „Früher gab es als Preis noch Fleischpakete. Heute aber nicht mehr. Denn, Sie wissen ja, wie Männer so sind. Wenn die nach der Skatnacht das Fleisch im Auto vergessen, mag das im Winter ja noch gehen. Aber im Sommer ist das ganz schlecht und das Fleisch dann auch“, gibt Port zu bedenken. Inzwischen gibt es Preisgeld.

Regelmäßig veranstaltet Lothar Port Preis-Skat im Dorfkrug – und das bereits seit 35 Jahren. Hier zeigt er einen Grand ouvert, den er 2016 gespielt hat. © Quelle: Ove Arscholl

Petra Ports Oma rief den Dorfkrug 1932 ins Leben. „Immer hatten die Frauen hier das Sagen“, berichtet die energiegeladene Dorfkrugbesitzerin und lächelt ihrem Mann milde zu. Lothar Port (84) kam damals der Liebe wegen, also wegen seiner Frau Petra, nach Thelkow und hat es bis heute nicht bereut. „Ich brauche meinen Mann für rückwärtige Dienste“, sagt die Frau im Haus mit einem Lächeln und Lothar Port ergänzt: „Aber in die Küche darf ich nicht.“

„Meine Bratkartoffeln sind legendär“

Petra Port kocht alle Gerichte selber – vor allem leckere Hausmannskost, wie Mecklenburger Schweinebraten. Dabei gesteht sie: „Hätte mir früher mal einer gesagt, dass ich hier koche, ich hätte es nicht geglaubt.“ Denn Kochen hat sich die Lehrerin erst angeeignet, als es sein musste. Und das hat gut funktioniert.

Heute weiß sie genau, was sie kann und will und was nicht: „Bei mir gibt es keine Pommes, und ich backe auch keinen Kuchen selbst“, sagt sie bestimmt. „Dafür sind meine Bratkartoffeln legendär.“ An die guten Stücke aus gekochten Kartoffeln kommen nur Zwiebeln ran, und „sie triefen auch nicht vor Fett.“ Lothar Port nickt bestätigend.

Legendär ist auch der große Saal, der für Feierlichkeiten genutzt werden kann. Für maximal 60 bis 70 Leute stellt hier Port gerne gemütliche Gastlichkeit bereit. „Früher war hier sogar mal eine Sporthalle drin und ein Getreidelager“, erklärt die 68-Jährige mit einem Hinweis auf die alten Sportlerhaken an dem schönen weiß gestrichenen Gebälk der offen gestalteten Holzdecke. Eine Bühne gibt es auch, und neben Gästen aus Rostock und dem Umland verrät Port: „Die Jäger sind unsere treuesten Gäste.“ Selbst Weihnachtsfeiern finden in diesem Jahr wieder statt – allerdings bereits im September, damit nichts schiefgehen kann.