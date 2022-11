A19 bei Laage gesperrt: Behinderungen durch Brückenabriss

Autofahrer, die auf der A 19 unterwegs waren, müssen in den kommenden Tagen weiter mit Behinderungen rechnen. Die Strecke ist an der Anschlussstelle Laage gesperrt – die Umleitungen laufen über die Bundesstraße 103. Ein aktueller Blick auf die Baustelle.

Laage. Die Sperrung der Anschlussstelle Laage der Autobahn 19 hat am Samstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem auf der Umleitung in Richtung Rostock, die über die Bundesstraße 103 in Kavelstorf wieder auf die A 19 führt, kam es leichtem Stau. In Gegenrichtung, in der die Umleitung ebenfalls über die B103 über Güstrow zur Anschlussstelle Glasewitz führt, kam es zu weniger Beeinträchtigungen.

Video zum Abbruch der Brücke über die A19 bei Laage Die Autobahn 19 ist an der Anschlussstelle Laage bis zum 7. November gesperrt, weil eine marode Brücke abgebrochen wird. Die Arbeiten dauern mehrere Tage.

Grund ist der Abriss der Brücke, auf der die Bundesstraße 103 bislang über die Autobahn führte. Sie war bereits im vergangenen Jahr wegen erheblicher Schäden gesperrt und durch eine direkt nebenan errichtete Behelfsquerung ersetzt worden.

Jetzt soll eine neue dauerhafte Brücke entstehen und die Anschlussstelle modernisiert werden. Nach früheren Angaben der Autobahn GmbH soll der Neubau bis Mitte 2023 fertig sein.

Die Abissarbeiten zwischen Kritzkow und Weitendorf hatten bereits am Freitagabend begonnen. Sie sollen vor dem Berufsverkehr am Montagmorgen beendet werden.