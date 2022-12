﻿Ab 18 Uhr Adventsbalkon bei OZ live: Rostocker singen Weihnachtslieder in der KTV

Hunderte Gäste werden an diesem Montag zur weihnachtlichen Version des Montagsbalkons in Rostock erwartet. In der Leonhardstraße im Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt wollen die Menschen gemeinsam singen. Die OZ ist live dabei.

Im Rostocker Stadtteil KTV findet wieder das traditionelle Adventssingen vom Balkon statt. Am Montag startet die Veranstaltung um 18 Uhr.

Rostock. Es ist eine Kult-Veranstaltung in der Adventszeit in Rostock – der vorweihnachtliche Adventsbalkon jeden Montag in der Weihnachtszeit im Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch an diesem Montag werden wieder Hunderte Gäste in der Leonhardstraße zwischen Café Central und Liwu-Kino erwartet, um gemeinsam für gut 20 Minuten Weihnachtslieder zu singen.

Die OZ ist hier ab 18 Uhr mit einem Livestream dabei.

Hinweis: Sollte das Video noch nicht zu sehen sein, können Sie den Artikel hier neu laden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor dem Start werden an die Besucher Kerzen und Liedzettel verteilt. Am heutigen Montag singt der Chor der Heilig Geist Gemeinde unter der Leitung von Benjamin Saupe mit den Menschen in der KTV.

Lesen Sie auch

Von OZ