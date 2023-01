﻿Wieder abgesagt: Warum das Warnemünder Wintervergnügen 2023 erneut ausfällt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fehlt das beliebte Warnemünder Wintervergnügen auch in diesem Jahr im Veranstaltungskalender. Was den Organisatoren des Events am Strand Probleme bereitet und worauf sich Urlauber in Warnemünde dennoch freuen können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket