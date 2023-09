Verkaufsoffener Sonntag

Blick in die Kröpeliner Straße in Rostock: Händler und Politik sind wegen der abgesagten E-Auto-Meile sauer auf das Mobilitätsamt.

Die gute Nachricht: Der verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober in Rostock wird wohl doch stattfinden. Die Absage der Automeile aber hat ein Nachspiel: SPD, FDP und CDU üben heftige Kritik am Amt für Mobilität. Auch Oberbürgermeisterin Kröger kündigt bereits „Veränderungen“ an. Die Lage im Rostocker Rathaus.

