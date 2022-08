Parzellen in Rostock in Gefahr? Pläne der Stadt versetzen Kleingärtner in Sorge

Ein neues Konzept zur Stadtentwicklung will an der Zahl der Kleingartenanlagen in Rostock schrauben. Der Verband der Gartenfreunde gibt sich unbeeindruckt. Die zuständige Senatorin in spe setzt eher auf öffentliche Parks.