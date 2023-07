﻿Rostockerin nach Schwangerschaft fit wie nie: „So schafft’s jede Mama“

Rostock. Flacher Bauch, schlanke Beine, definierte Arme und ein Knackpo: Julia Pothmann hat, wovon viele junge Mütter träumen. Die Rostockerin hat nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Top-Figur und fühlt sich „fit wie noch nie“.

„Ich wiege weniger als vor meiner Schwangerschaft und hab’ mehr Muskeln“, sagt die 24-Jährige stolz. Der Grund: Julia Pothmann hat sich kurz nach der Geburt ihres Babys für eine Bodybuilder-Meisterschaft in Form gebracht und sich damit einen Traum erfüllt. „Ich wollte schon lange auf die Bühne.“

Deshalb hat sie selbst hochschwanger keine ruhige Kugel geschoben. „Ich hab’ trainiert bis zum Entbindungstermin, fünfmal die Woche Krafttraining.“ Damit ihrem ungeborenen Kind dabei nichts passiert, habe sie die Übungen mit ihrer Hebamme abgestimmt.

Rostockerin dank Ernährungs- und Sportprogramm in Form

Im Sommer 2022 kam ihre Tochter zur Welt, sechs Monate später begann die Sportskanone mit der Wettkampfvorbereitung. Mit Erfolg: Vor wenigen Wochen wurde sie Ostdeutsche Bodybuilding-Meisterin in der Bikini-Klasse.

Franziska Plötz (l.) hat die Ernährungs- und Trainingspläne erstellt, mit denen sich Julia Pothmann fit für die Meisterschaft machte. © Quelle: privat

Ihr Körper hat ihr neben dem Titel viele Komplimente eingebracht – von Männern und Frauen. Letzteren will sie Mut machen. Ob man als frischgebackene Mami nur etwas abspecken oder Megamuckis aufbauen möchte: „Das kann jede schaffen, wenn sie will und etwas dafür tut.“

Ihr Sixpack verdankt Julia Pothmann einem konsequenten Ernährungs- und Fitnessprogramm. Das hat sie mit Hilfe von Franzi Plötz zusammengestellt. Die Rostockerin ist selbst Bodybuilderin, berät im Fitshop Anfänger und Profis und räumt auf mit Mythen ums Abnehmen. Denn davon gibt es viele.

„Heidi Klum und die Kardashians taugen nicht als Vorbilder“

Promis wie Heidi Klum oder Prinzessin Kate sind kaum raus aus dem Kreißsaal und im Nullkommanix wieder rank und schlank. Sie taugen aber nicht als Vorbilder, sondern setzen vor allem junge Frauen unter Druck, warnt Franzi Plötz. „Gesund abnehmen braucht seine Zeit. Erfolge sieht man in der Regel nach drei bis sechs Monaten.“

Sport unterstütze beim Abnehmen nach der Schwangerschaft, wichtiger sei die richtige Ernährung, sagt Julia Pothmann. Sie setzt auf Low Carb und Proteine: „Ich esse viel Gemüse, Nüsse, Fisch, Hühnchen und Eier.“ Von Blitzdiäten halten sie und Franzi Plötz nichts. Genauso wenig wie von einseitigem Training.

Fatal sei der Trend, den sie in Fitnessstudios beobachtet, sagt Franzi Plötz: „Viele Mädels trainieren nur den Hintern, um einen Po wie Kim Kardashian zu kriegen.“ Dabei sei es wichtig, den ganzen Körper zu fordern – schon um Haltungsschäden zu vermeiden.

Ernährung schon in der Schwangerschaft anpassen

Kritik übt sie an Frauen, die mit ihrer Figur unglücklich sind, aber nichts tun. „Viele sagen ,ich hab’ ein Kind bekommen und darf jetzt dick zu sein’. Sie nehmen Schwangerschaft als Ausrede, um sich gehenzulassen“, sagt Franzi Plötz. Sie kenne viele Mamas, die nach der Geburt gesund abgespeckt haben. „Man kann es schaffen, wenn man nur will.“ Wichtig sei ein individuell abgestimmter Ernährungs- und Fitnessplan. Den sollte Frau schon während der Schwangerschaft haben, sagt sie.

Rundum glücklich: So sah Julia Pothmann kurz vor der Geburt ihres Kindes aus. © Quelle: privat

„Der Hormonhaushalt verändert sich und man kann in der Regel nicht mehr das essen, was man vor der Schwangerschaft gegessen hat, ohne dadurch zuzunehmen. Man muss seine Ernährung anpassen“, sagt Franzi Plötz. Ebenfalls wichtig: Disziplin. Sie helfe gegen Heißhungerattacken. „Dein Gehirn muss dich steuern, nicht deine Gelüste.“

Kleine Sünde sind erlaubt – in Maßen. „Das braucht die Seele“, so die Expertin. Julia Pothmann beherzigt das. „Klar hab’ ich mir in der Schwangerschaft auch mal was gegönnt, aber ich habe nicht alles sinnlos in mich reingestopft nach dem Motto ,jetzt ist es egal, ich kann für zwei essen’.“ Magere neun Kilo hat sie in der Schwangerschaft zugenommen. Andere Frauen legen bis zu 30 Kilo zu.

Auch dünne Menschen können „fett“ sein

Vom Gewicht sollte man sich aber nicht täuschen lassen. „Auch schlanke Frauen können fett sein, das nennt man skinny fat. Entscheidend ist der Körperfettanteil“, erklärt Franzi Plötz. Um gute Werte zu erreichen, müsse frau sich nicht im Studio verausgaben – zumal das gerade für Risikoschwangere gefährlich wäre. „Aber jeder kann sich bewegen, leichte Cardio-Übungen machen oder spazieren gehen.“

Auch beim Essen gelte: nicht übertreiben. Wer nach der Geburt weit weniger Kalorien zu sich nimmt, als es der eigene Grundumsatz verlangt, riskiere, dass das Bindegewebe nicht hinterherkommt, und die Haut hängt, sagt Franzi Plötz.

Julia Pothmann trainiert aktuell mit angezogener Handbremse. Die Bodybuilder-Saison ist vorbei. Erst im Herbst stehen wieder Meisterschaften an. „Ich mache fünfmal die Woche Krafttraining und jeden Morgen eine halbe Stunde Cardio, esse weiter ausgewogen.“ Der Lohn dafür: „Ich fühle mich super.“

Durchs Bodybuilding habe sie ihre Traumfigur bekommen und fühle sich ausgeglichen. Das dürfte nicht nur ihr selbst, sondern ihren zwei liebsten Menschen gefallen: ihrem Mann und ihrem Baby.

