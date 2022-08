Karlsruhe. Die Achterbahnfahrt geht weiter: Eine Woche nach dem überzeugenden Heimsieg gegen St. Pauli kassierte der FC Hansa Rostock am Sonnabend den fast schon obligatorischen Rückschlag. Im Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC waren die offensivschwachen Mecklenburger mit der 0:2 (0:2)-Niederlage noch gut bedient. Die Tore für die Gastgeber erzielten vor etwa 18 000 Zuschauern Philip Heise (18.) und Malik Batmaz (40.). Hansa blieb in 90 Minuten ohne eine zwingende Toraktion.

Die Gäste starteten mit der Siegerelf vom St.-Pauli-Spiel. Auch Kai Pröger und Simon Rhein, die in der Woche leichte Verletzungsprobleme hatten, waren von Anfang an dabei. Den ersten Schuss in Richtung gegnerisches Tor gab Thill für Hansa ab. Der Luxemburger schoss nach einem weiten Diagonalpass von Scherff aus 18 Metern aber deutlich am linken Torwinkel vorbei (7.). Darüber hinaus ließen beide Abwehrreihen in den Anfangsminuten vor ihren Toren nichts zu.

KSC-Verteidiger trifft mit 20-Meter-Hammer zum 1:0

Die Gastgeber waren aber das deutlich aktivere Team und bauten zunehmend Druck auf das Rostocker Tor auf. Nach einer eigentlich schon bereinigten Situation im Hansa-Strafraum schlug der KSC dann zu: Verteidiger Heise nahm den abgeblockten Ball auf und hämmerte ihn aus 20 Metern zum 1:0 ins Tor – Kolke hatte gegen den strammen Linksschuss keine Abwehrchance (18.). Eine verdiente Führung für den KSC, damit war Hansas Matchplan über den Haufen geworfen.

Bei einer Schleusener-Chance hielt Abwehrchef Fröde im letzten Moment den Fuß dazwischen und verhinderte so das mögliche 0:2 (28.). Die nächste gute Einschusschance für Karlsruhe vergab Nebel, der aus der zweiten Reihe knapp über das Rostocker Tor zielte (34.). Und Hansa? Defensiv schlichen sich zunehmend Nachlässigkeiten ein, und vorne fehlte es der Härtel-Elf komplett an Ideen und Durchsetzungsvermögen. Gegen die zupackende KSC-Defensive kamen Verhoek, Pröger und Co. überhaupt nicht durch.

Ballverlust von Roßbach am eigenen Strafraum

Auf der anderen Seite blieben die Karlsruher gefährlich. Torschütze Heise versuchte es erneut, doch dieses Mal krachte sein 20-Meter-Hammer ans Lattenkreuz (34.). Ein Riesenbock von Roßbach leitete den nächsten Tiefschlag für die Gäste ein. Der Hansa-Verteidiger ließ sich am eigenen Strafraum den Ball von Schleusener abjagen, der bediente Batmaz, und der KSC-Stürmer erhöhte auf 2:0 (40.).

Anschließend verhinderte Kolke gegen Schleusener das mögliche 0:3 (45.). Mit dem 0:2-Rückstand zur Pause waren die viel zu passiv spielenden Rostocker noch gut bedient.

Härtel bringt nach der Pause drei neue Hansa-Spieler

Das sah offenbar auch Härtel so, denn mit Beginn des zweiten Durchgangs brachte der Trainer gleich drei Neue: Hinterseer, Ingelsson und Schröter sollten für mehr Zug zum Tor sorgen. 60 Prozent Ballbesitz und 10:2 Torschüsse dokumentieren die deutliche Karlsruher Dominanz in der ersten Halbzeit. Immerhin kam die Härtel-Elf jetzt etwas besser rein, orientierte sich weiter nach vorne.

Chancen hatte bei Dauerregen im Wildpark aber weiter nur der KSC durch Schleusener (57.) und Nebel (58.). Auch nach einer Stunde warten Trainer Härtel und die etwa 1200 Hansa-Fans im Stadion immer noch auf die erste Rostocker Torgelegenheit.

Starker Kolke hält das Ergebnis für Hansa im Rahmen

Auf der anderen Seite hätte Wanitzek nach einem leichtfertigen Ballverlust von Neidhart im eigenen Strafraum den Deckel draufmachen müssen, doch Kolke hatte etwas dagegen und parierte den Schuss aus Nahdistanz (69.). Gondorf (71.) und Wanitzek (81.) ließen weitere gute KSC-Möglichkeiten liegen, und auch Schleusener kam nicht an Kolke vorbei (84.).

Nach dem erneuten Rückschlag muss Hansa nun wieder auf die neue Heimstärke hoffen: Nächster Gegner im Ostseestadion ist am Sonntag Hannover 96.

Hansa: Kolke – Malone, Fröde, Roßbach – Neidhart, Dressel, Rhein (46. Schröter), Thill (46. Ingelsson), Scherff (72. Schumacher) – Pröger (72. Duljevic), Verhoek (46. Hinterseer).

Tore: 1:0 Heise (18.), 2:0 Batmaz (40.)