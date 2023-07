﻿Aktion „Camper des Jahres“ in Rostock: Bulli-Fahrer aus Mecklenburg sichert sich Titel

Rostock. Bremsen kreischen. Björn Seefeldt geht in seinem Wohnmobil auf die „Eisen“. Gekonnt umkurvt der Greifswalder dann ein Hindernis. „Das war perfekt“, sagt Detlef Behrends (57). Der Dozent für Fahrsicherheitstraining aus Lüneburg (Niedersachsen) beobachtet die acht Teams, die an diesem Sonnabendvormittag auf der Haedge-Halbinsel im Rostocker Stadthafen üben. Per Funk gibt der Profi dann Tipps im Slalom-Parcours. Bevor die Teilnehmer des Regionalausscheides „Camper des Jahres“, den hier ADAC und OZ durchführen, zum Wettstreit starten, wird trainiert. Die bis zu 3,5 Tonnen schweren Mobile werden richtig durchgerüttelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicherheitstraining ist ideale Tour-Vorbereitung

Der Dauerregen macht es den Besatzungen, die aus MV, Schleswig-Holstein und Brandenburg stammen, nicht gerade leicht. Doch die gute Stimmung unter den Campern trübt das nicht. „Wir wollen Ende Juli mit unserem Sohn Dustin (11) nach Spanien. Da ist so ein Test prima“, erklärt Christian Henning (31) aus Stralendorf (Ludwigslust-Parchim). Er weiß, dass er sich auf seine Lebensgefährtin Daniela Ritter (35), die als Co-Pilotin agiert, verlassen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unweit des Parcours herrscht an der mobilen Waage Betrieb. Siegfried Jürß (52) und seine Frau Claudia (50) aus Nienhagen (Landkreis Rostock) nutzen als erste die Chance, ihr Mobil kostenfrei wiegen zu lassen. Ihr Citroen Jumper bringt 3340 Kilo auf die Platte. Maximal 3,5 Tonnen dürfen es sein. Bis zum Nachmittag werden mehr als 20 Fahrzeuge gecheckt. Überladung ist ein Sicherheitsproblem. Und gerade im Ausland wird es bei Verstößen teuer.

Teilnehmer kommen aus MV, SH und Brandenburg

Sitz einstellen, optimale Lenkradposition finden und Blickführung schulen – Thomas Fernholz (26) aus Neuburg (Nordwestmecklenburg) hört Behrends aufmerksam zu. Mit seinem Vater Frank (61) nimmt er als einziger Bulli-Fahrer am Event teil. Er hat wie Seefeldt einen der OZ-Starterplätze gewonnen.

Lesen Sie auch

Selbst für Berufskraftfahrer Stephan Battist (56) ist das Training „reizvoll. Man lernt nie aus“, so der Brummi-Pilot aus dem brandenburgischen Stülpe. Er ist mit Ehefrau Birgit (60) dabei. Kein Weg war auch beispielsweise Marlene (22) und Gerrit Ilgner (22) aus Elsdorf bei Rendsburg (Schleswig-Holstein) zu weit. Die jungen Leute üben eifrig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Besatzungen beim Punktbremsen gleichauf

Nach dem Mittagessen auf der wenige Meter entfernten Street-Food-Meile wird es ernst. Christian Hieff, Pressesprecher des ADAC Hansa, und seine Crew haben auch die vier Wettkampf-Disziplinen perfekt vorbereitet.

Die Sieger des Rostocker Wettbewerbes Acht Teams aus MV, Schleswig-Holstein und Brandenburg waren beim Regionalausscheid von ADAC und OZ „Camper des Jahres“ in Rostock dabei: Sieger Thomas Fernholz aus Neuburg (Nordwestmecklenburg) kann sich über vier Tage im „Ostseecamp Seeblick“ – zwischen Rerik und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gelegen – freuen. Er vertritt die Farben von MV beim Finale am 2. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Dort wartet auf die Gewinner unter anderem ein 14-tägiger USA-Trip. Den zweiten Platz belegte Björn Seefeldt aus Greifswald: Er gewann zwei Übernachtungen auf dem Campingpark Kühlungsborn. Den dritten Platz holte Christian Hoell aus Dummerstorf bei Rostock: Er erhielt ein Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Embsen (Niedersachsen).

Punktbremsen ist angesagt. Auf kleinen, schwarzen Klebebandteilen, die auf den dunklen Pflastersteinen angebracht wurden, müssen die Gefährte zum Stehen kommen. Obwohl man die Markierungen kaum sieht, treffen vier Besatzungen diese optimal. Knappe Entscheidungen folgen beim Durchfahren einer vom Co-Piloten gesteckten Durchfahrt. „Wir simulieren enge Straßen beispielsweise in Italien“, so Hieff. Das Augenmaß der Fahrer sei beeindruckend, wie er beim Vermessen der Abstände zwischen Rädern und Stangen feststellt.

Die letzte Disziplin des Camper-Wettstreites im Rostocker Stadthafen: Die Fahrer mussten mit Schlafmaske eine Pylonen-Gasse durchfahren. Hier leitet Daniela Ritter ihren Lebensgefährten Christian Henning aus Stralendorf (Ludwigslust-Parchim) per Funkgerät über den Parcours. © Quelle: Christian Rödel

Rasant wird es beim Vor- und Rückwärtseinparken auf Zeit. Die vierte und letzte Disziplin ist dann knifflig: Die Fahrer tragen eine Schlafmaske. Im Blindflug durch eine kurvige Pylonen-Gasse. Der Beifahrer läuft neben dem Gefährt und gibt Hinweise per Funkgerät.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Siegerpose: Thomas Fernholz (26) aus Neuburg (Nordwestmecklenburg) gewann beim Regionalentscheid „Camper des Jahres" von OZ und ADAC in Rostock. Er vertritt MV beim Finale im September beim Caravan Salon in Düsseldorf. © Quelle: Christian Rödel

Die Endabrechnung gerät zum Krimi. Das Team Battist verfehlt um einen Punkt Platz drei. Herzlich gratuliert es Antje und Christian Hoell aus Dummerstorf bei Rostock. Die freuen sich ebenso wie Seefeldt, der Filius Tjorven Thies (17) umarmt. Kaum fassen kann Familie Fernholz den Sieg. ADAC-Geschäftsführer Carsten Bohnensack wünscht den Champions Glück beim Finale am 2. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Und er ist sicher: „2024 sind wir in Rostock wieder am Start!“

OZ