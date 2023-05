﻿Änderung bei Kabel-TV in Rostock und Umgebung mit Folgen für Fernseh-Sender

Rostock. Vodafone stellt in Rostock und Umgebung die TV-Frequenzen fürs Kabelfernsehen um. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen bis zu 350 TV- und Hörfunksender eine neue Frequenz im Kabel-Glasfasernetz erhalten.

In Rostock und Umgebung findet die Frequenzumstellung laut Vodafone in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2023 statt. Umgestellt wird nicht nur in der Hansestadt, sondern beispielsweise auch in Lambrechtshagen, Kühlungsborn und Stralsund.

Tipp: TV und Router am Strom lassen

Um das Programmangebot anschließend wie gewohnt zu empfangen, ist nach der Umstellung einSendersuchlauf erforderlich. In vielen Fällen wird dieser automatisch vom TV-Receiver durchgeführt.

Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia oder Sky finden die Sender nach der Umstellung automatisch. Vodafone empfiehlt seinen Kunden, ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind. Dies sollte vor allem bei Vodafone-eigenen Endgeräten der Regelfall sein, da sich die Sendeplätze (LCN-Nummern) nicht verändern.

Sender-Suche und neue Programmierung von Aufnahmen bei Fremdanbietern nötig

Bei Empfangsgeräten von anderen Anbietern oder direkt an das Kabelnetz angeschlossenen Fernsehern kann ein Sendersuchlauf notwendig sein, der von Hand angestoßen werden muss. Je nach Gerät kann es erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren, damit alles wie gewohnt funktioniert.