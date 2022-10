﻿Rostocker Arcona-Gruppe: Til Schweigers Barefoot-Hotel auf Mallorca bekommt endlich Strom

Seit der Eröffnung stinkt’s Insulanern und Urlaubern auf Mallorca: Weil dem Barefoot-Hotel des Schauspielers in Portocolom ein Stromanschluss fehlt, wurde monatelang mit einem Dieselgenerator Strom erzeugt. Das sorgte auch in Rostock für Ärger – Betreiber ist die hiesige Arcona-Gruppe. Nun ist eine Lösung in Sicht.

Palma de Mallorca/ Rostock. Was viele Menschen in Deutschland befürchten, ist in Til Schweigers („Keinohrhasen“, „Honig im Kopf“) Mallorca-Hotel seit dem Sommer Realität: Im Barefoot-Hotel, das der Schauspieler im Juli 2022 in Protoclom eröffnete, fehlt Strom. Jedenfalls der aus der Leitung. Stattdessen wird das Domizil an der Ostküste der Baleareninsel durch einen Dieselgenerator versorgt – Lärm und Gestank inklusive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sorgte in den vergangenen Monaten für Beschwerden von Anwohnern und Urlaubern, wie die „Mallorca-Zeitung“ zuerst berichtete. Eine Nachbarin soll gar die Polizei gerufen haben, weil sie sich belästigt fühlte. Nun kündigt die in Rostock ansässige Hotelgruppe Hotels & Resorts, die Schweigers Barefoot-Hotel betreibt, eine Lösung an.

Lesen Sie auch

„Gerade wurde der Stromanschluss gelegt“, sagt Arcona-Marketing-Chefin Christiane Winter-Thumann. Der Anschluss soll in den nächsten ein, zwei Tagen freigeschaltet werden. Sobald das der Fall ist, soll das Notstromaggregat abgeschaltet werden. „Die Geschichte hat also bald ein positives Ende.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Barefoot-Hotel von Til Schweiger und der Rostocker Arcona Hotels & Resorts ist am 1. Juli in Portocolom an der Ostküste von Mallorca eröffnet worden. © Quelle: arcona HOTELS & RESORTS

Der fehlende Stromanschluss hatte das Hotel in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt, sagt Winter-Thumann. Um Abhilfe zu schaffen, hatte die Arcona-Gruppe Beschwerde beim zuständigen mallorquinischen Stromversorger Endesa eingereicht – nun offenbar mit Erfolg.

Kein Preisaufschlag auf Rügen, Sylt und Usedom

Apropos Strom: Die Energiepauschale, die bereits mehrere deutsche Hotels und Restaurants verlangen, um die steigende Kosten zu deckeln, sind für die Häuser der Arcona-Gruppe aktuell kein Thema, sagt Christine Winter-Thumann. Ein gesonderter Zuschlag auf Zimmerpreise sei für Gäste schon allein wegen der Endpreisauszeichnungspflicht nicht darstellbar.

Arcona betreibt aktuell acht Ferienhotels in Sellin und Göhren auf Rügen, in Heringsdorf auf Usedom, auf Sylt, in Weimar, Eisenach und Kitzbühel. Das Hotel Kaiserhof in Heringsdorf soll bis Ende 2023 saniert und umgebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Hotels geplant

Außerdem plant Arcona zur Wintersaison 2023/2024 in Österreich ein weiteres Hotel zu eröffnen. Im oberösterreichischen Weltcup-Skigebiet Hinterstoder nahe Linz hat das Unternehmen auf 1410 Metern das stillgelegte Berghotel übernommen und zu einem 4-Sterne-Boutique Alpinresort Triforêt mit 41 Zimmern und Suiten umgebaut. Dazu entstehen 20 Lodges in modernem Alpin-Stil mitten im Wald und 41 Appartements im Haupthaus sowie eine 1000 Quadratmeter große Spa-Welt mit Pool plus ein frei stehendes Restaurantgebäude an der Skipiste.

Schweigers Mallorca-Hotel Am 1. Juli 2022 wurde in dem Fischerdorf Portocolom auf der Baleareninsel Mallorca das erste Barefoot-Hotel der Arcona-Gruppe eröffnet. Es ist nach dem Haus in Timmendorfer Strand das zweite Barefoot-Hotel, das das in Rostock ansässige Unternehmen gemeinsam mit dem Schauspieler Til Schweiger als Lizenzgeber betreibt. Das Haus verfügt über 60 Zimmer, Suiten, ein Spa und ein Restaurant.

Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter hatte 2019 seine Hotelgruppe komplett neu aufgestellt. Die Stadthotelkonzeption mit mehr als 20 Häusern in MV, ganz Deutschland und Österreich wurde verkauft. Stattdessen fokussierte er das Portfolio auf Ferienobjekte.

2018 hatte Arcona mit Til Schweiger einen langfristigen Vertrag für die weltweite Entwicklung der Barefoot-Hotels unterschrieben. Nach Häusern in Timmendorfer Strand und auf Mallorca sollen künftig weitere Barefoot-Hotels entstehen.