﻿Ärger um „Elgeti Brothers“-Immobilie: Ist das Rostocks gefährlichstes Wohnhaus?

Wasserschäden innen, absturzgefährdete Balkone außen? In Schmarl mussten an einem Wohnhaus die Balkone gesperrt werden, Betonteile sind zu Boden gestürzt. Vermieter sind die „Elgeti Brothers“, eine Firma von Hansa-Retter Elgeti. Was Mieter sagen, wieso sich das Bauamt eingeschaltet hat und was der Vermieter jetzt macht.

Seit zwölf Jahren wohnt Roger Witt (43) schon in der Willem-Barents- Straße 28 in Schmarl. Sein Balkon – „einsturzgefährdet“, sagt der Mieter.

Rostock. Wo vor wenigen Wochen noch Kinder in der Sommersonne Fußball spielten, stehen jetzt Absperrgitter. „Betreten verboten“ ist auf gelb-schwarzen Warnschildern zu lesen. Denn hier zu spielen – das wäre lebensgefährlich. Mehrfach sind in den vergangenen Wochen schwere Betonteile von den Balkons des Wohnhauses Willem-Barents-Straße 28 in Schmarl abgestürzt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Doch nicht nur außen, auch innen soll das Gebäude ein Sanierungsfall sein: Mieter sprechen von „Rostocks marodestem Wohnblock“. Vermieter ist ausgerechnet eine Firma, die mittelbar zum Immobilien-Imperium von Hansa-Retter und Star-Investor Rolf Elgeti gehört. Der Vermieter verspricht den Mietern nun schnelle Besserung – und Mietminderungen.

„Die Brocken waren bestimmt 100 Kilo schwer“

„Wir dürfen nicht mehr auf die Balkone. Aber angeblich bröckelt nur ein bisschen was“, erzählt Roger Witt. Der 43-Jährige lebt seit Jahren in dem Wohnblock in Schmarl. Auch sein eigener Balkon ist marode. An den Beton-Blumenkästen fehlen große Stücke. Witt schildert, dass bei seinen Nachbarn ganze Betonplatten abgesackt und runtergefallen seien. „Die waren bestimmt mehr als 100 Kilo schwer. Wenn die jemanden getroffen hätten ...“

Die Schäden an den Balkons der Willem-Barents-Straße 28 sind deutlich zu erkennen. © Quelle: Frank Söllner

Witt liegt seit Jahren im Clinch mit der Hausverwaltung: Schimmel in der Küche, Wasserschäden, Heizung kaputt. Er hat sich einen Anwalt genommen, ist gegen den Eigentümer vorgegangen. Bisher ohne Besserung. „Selbst wenn man die Heizung voll aufdreht, wird es nicht mehr warm.“ Noch schlimmer: 2021 hatte er gleich mehrmals Wasserschäden. „Einmal ist ein Heizkörper geplatzt.“ Das andere Mal sei das Wasser von oben durch die Decke gekommen. Sein Laminatfußboden – nur noch Schrott. „Das ist das schlimmste Mietshaus in Rostock. Eigentlich untragbar.“

Hansa-Retter ist der Vermieter

Ausziehen kann Witt dennoch nicht: Er ist schwerbehindert. Die Miete zahlt das Amt. 540 Euro warm, für die Zwei-Raum-Wohnung. „Ich finde in Rostock derzeit nichts anderes zu dem Preis“, sagt er. Witt leidet nach eigener Aussage unter anderem schwer an Asthma. „Doch gegen den Schimmel in meiner Küche hat der Hausmeister kaum was gemacht. Einmal mit einem Schimmelspray draufgesprüht, weggewischt. Das war’s.“

Das Hochhaus an der Willem-Barents-Straße: Der vordere Teil wird von den „Elgeti Brothers“ vermietet, der Rest gehört der Wiro. © Quelle: Frank Söllner

Der Vermieter würde „ständig“ wechseln. Zuletzt hieß der Verwalter GV Nordost, seit einigen Monaten nun „Elgeti Brothers“. Das Unternehmen gehört mittelbar dem millionenschweren Hansa-Retter Rolf Elgeti und seinem Bruder Horant. Letzterer ist auch Geschäftsführer der Immobilienfirma.

Stadt kontrolliert bereits die Absperrungen

Der Zustand der Willem-Barents-Straße 28 – er beschäftigt längst nicht „nur“ die Mieter: Bereits Ende September wurde das Bauamt der Hansestadt darüber informiert, dass sich Balkonteile von dem Haus lösen. „Es gab noch am selben Tag Kontakt mit der verwaltenden Firma des Gebäudes“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Mehrfach habe die Hansestadt kontrolliert, ob die Absperrungen wie versprochen aufgebaut worden sein. „Deshalb bestehen aktuell keine Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Instandsetzung und Instandhaltung des Gebäudes liegen in der Verantwortung des Eigentümers.“

Die Flächen vor dem Haus sind abgesperrt. Das verlangt auch die Hansestadt. © Quelle: Frank Söllner

Nach OZ-Informationen hat sich auch der Nachbar-Eigentümer bereits beschwert – die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro. Deren Immobilie an der Barents-Straße grenzt direkt an das Gebäude, das die „Elgeti Brothers“ vermieten. Und auch auf Flächen, die zur Wiro gehören, sollen schon Balkon-Teile gefallen sein. Beim städtischen Vermieter gibt es indes keine Probleme mit der Bausubstanz: Die Balkone dort wurden schon vor Jahren umgebaut und saniert.

Mietminderung und baldige Besserung?

Dass die Balkon absturzgefährdet sind – die „Elgeti Brothers“ wollen davon nichts wissen. Firmen-Sprecher Janet Sommerfeldt schreibt auf OZ-Anfrage: „Die an den Balkons fest montierten Blumenkästen haben über die Zeit – durch Wassereintrag – dazu geführt, dass die obere Schicht der Betonbrüstung spröde geworden ist und abzufallen droht. Um es klar zu sagen, die Balkone selbst sind weder desolat noch in irgendeiner Art gefährdet. Nur die Betonblumenkästen auf der Brüstung haben Schäden.“ Damit nichts passiert, habe der Vermieter den Bereich um die Balkonanlagen geschützt und auch die Balkone selbst gesperrt. „Alle Mieter haben bereits eine automatische und proaktive Mietminderung erhalten.“ Zehn Prozent weniger müssen sie derzeit zahlen.

Die „Elgeti Brothers“ gehören mittelbar Hansa-Retter Rolf Elgeti (Foto) und dessen Bruder Horant. © Quelle: Ove Arscholl

Und: Zeitnah sollen die Balkone nun auch saniert werden. Sommerfeldt: „In Kürze werden weitere Sicherungsmaßnahmen an den Balkons selbst erfolgen, ein entsprechender Auftrag ist bereits erteilt – auch um das Nachbargebäude zu schützen.“ Parallel sei mit einem Statik-Büro die Konstruktion besprochen und der Weg der Sanierung festgelegt worden. „Wir führen gerade Gespräche mit Firmen und gehen davon aus, dass die Arbeiten in Kürze beginnen können. Wie lange das dauert, ist nicht genau einzuschätzen.“ Betonarbeiten könnten nur „witterungsabhängig“ ausgeführt werden.