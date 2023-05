﻿Ärger um Quartiere in Rostock: Rettungsschwimmer wollen Dienst quittieren

Rostock. Retter in Wohnungsnot: Weil die Stadt Rostock ihnen keine zumutbare Bleibe anbiete, wollen die Rettungsschwimmer des Deutschen Roten Kreuzes aus Magdeburg dieses Jahr in der Hansestadt ihren Dienst quittieren. „Die Bedingungen sind seit Jahren nicht mehr akzeptabel“, sagt Andreas Lehning, Leiter der Magdeburger Wasserwacht. Nun sei die Geduld aufgebraucht: Wenn in den kommenden Tagen die ersten Rettungstürme besetzt werden, werden die Retter aus Sachsen-Anhalt nach jetzigem Stand fehlen.

Keine Privatsphäre, durchgelegene Matratzen

Konkret geht es um den Strand in Rostock-Markgrafenheide. Hier leisten gut zwei Dutzend ausgebildete Wasserwächter aus Magdeburg von Mai bis Herbst ehrenamtlichen Dienst – neben Freiwilligen aus anderen Bundesländern. Lange Zeit mussten die Rettungsschwimmer in Containern hausen, teilweise mit vier bis sechs Personen in einem Raum und auf durchgelegenen Matratzen. Duschen und Toiletten waren nur über einen Fußweg im Freien erreichbar. Als die Schwimmer im letzten Jahr mit Boykott drohten, stellte die Tourismuszentrale übergangsweise Ferienhütten bereit, die normalerweise an Urlauber vermietet werden.

Andere Orte bieten Zimmer im schicken Hostel

„Die Unterbringung sorgt immer wieder für Diskussionen“, sagt Thomas Powasserat, Leiter der DRK-Wasserwacht MV. Die meisten Kommunen hätte inzwischen aber Lösungen gefunden. In Zingst zum Beispiel schlafen die Rettungsschwimmer nach Schichtende in einem schicken Hostel, die Kaiserbäder auf Usedom haben einen Neubaublock mit zeitgemäßen Ferienapartments saniert. Dirk Junghans, Chef der DRK-Wasserwacht in Thüringen, sieht ebenfalls viele Verbesserungen: „Da hat sich viel getan.“ Er selbst absolviert seine Einsätze in Glowe auf Rügen – und übernachtet mit seinen Kollegen in einer „sehr guten Ferienwohnung“ in Strandnähe.

Vergütung für Rettungsschwimmer: 20 bis 30 Euro am Tag

„Die Kommunen wissen um das Problem“, sagt Thorsten Erdmann, Landessprecher der DLRG in MV, die zusammen mit der DRK-Wasserwacht alle Rettungstürme an Stränden und Seen in MV besetzt. In Prerow gehört auch ein kostenloser Fahrradverleih zum Angebot für die Freiwilligen, die üblicherweise eine Aufwandspauschale von 20 bis 30 Euro am Tag bekommen. Die Kommunen sind auf Rettungsschwimmer aus anderen Bundesländern angewiesen. Denn die sind bundesweit begehrt, dazu gibt es Nachwuchsmangel. Weil in der Corona-Zeit zwei Jahre lang keine Lehrgänge stattfanden, fehlen allein bei der DRK in MV 600 ausgebildete Rettungsschwimmer als potenzielle Kandidaten für den Dienst im Wachturm.

Lesen Sie auch

Rostock: Funkstille von der Hansestadt

„Ich habe eine Fürsorgepflicht meinen Leuten gegenüber“, sagt der Magdeburger Lehning. Seit 40 Jahren komme er in jedem Sommer als Rettungsschwimmer nach Markgrafenheide. Wenn der Einsatz dieses Jahr ausfalle, werde es bei ihm und seinen Kollegen „tränende Augen geben“. Die Ferienhütten im vergangenen Jahr seien in Ordnung gewesen. Aber die zugesagte Lösung für 2023 lasse auf sich warten. „Wir haben im Herbst einen Brief von der Stadt bekommen, dass man mit Hochdruck an der Sache arbeite.“ Das war die letzte Nachricht aus Rostock, seitdem herrsche Funkstille. Nur wenn Rostock ein „akzeptables Angebot für dieses Jahr und eine Perspektive für später“ vorlege, ließen sich die Magdeburger noch umstimmen.

Volle Strände im Sommer: Rettungsschwimmer unverzichtbar

Wolfgang Nitzsche (Linke), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirats, kritisiert, dass die Stadt die Unterbringungsfrage nicht geregelt bekommt. Nach seinen Informationen sind sogar die ungeliebten Containern fraglich, weil das Bauamt keine Genehmigung erteilte. „Ein Jahr lang hat sich niemand darum gekümmert“, meint Nitzsche. Dabei seien Rettungsschwimmer unverzichtbar, mit ihnen „steht und fällt der Tourismusstandort“.

Tourismuszentrale bietet wieder Container an

Die bei der Stadt zuständige Rostocker Tourismuszentrale versucht, die Wogen zu glätten. In diesem Jahr stünden erneut Container bereit, mit „Zugriff auf WLAN, TV, Kickertisch und Gesellschaftsspielen“, erklärt Sprecher Moritz Naumann. Dazu ein Wohngebäude und die drei Finnhütten aus dem Vorjahr. „Langfristig“ soll ein Neubau mit 18 Schlafzimmern entstehen.