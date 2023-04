﻿Ärger um Stadtweider Wald in Rostock

Neuauflage der beliebten TV-Show

Die Show von Horst Köbbert wird nun mit „Matrosen in Lederhosen“ in Geierswalde in der Lausitz produziert. Warnemünde und Rostock kamen als Drehort jedoch nicht infrage. Was die Gründe sind und warum eine Rückkehr ins Ostseebad nicht ausgeschlossen ist.