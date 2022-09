﻿„Ahorngärten“ in Rostock: Erste Eigentumswohnungen werden zum Sparpreis rausgehauen

Im Rostocker Stadtteil Groß Klein sollen in Nähe des Iga-Parks 84 Eigentumswohnungen entstehen. Fertigstellung der „Ahorngärten“ soll im zweiten Halbjahr 2024 sein.

Trendwende auf dem Rostocker Immobilienmarkt? Das Bauunternehmen Bonava bietet jetzt einige Wohnungen in den „Ahorngärten“ am Iga-Park als „Spar-Edition“ zum Verkauf an. Die Apartments sind deutlich günstiger – es gibt aber auch einige Haken.