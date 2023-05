Ex-Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Aida: Rostocker Reederei äußert sich dazu

Rostock/Mainz. Der Rostocker Kreuzfahrt-Anbieter Aida Cruises sieht sich einer Reihe von Vorwürfen ausgesetzt. In einer ZDF-Sendung mit dem Titel „Aida: Die Insider“ kritisieren ehemalige Mitarbeiter die Reederei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rede ist von Kostenfallen an Bord und „Greenwashing“, also dem bloßen Vortäuschen von Umweltfreundlichkeit. Aida Cruises selbst kommt in dem ZDF-Beitrag nicht zu Wort. Doch auf OZ-Anfrage wehrt sich das Unternehmen gegen die Vorwürfe.

1. Vorwurf: Unnötige Seetage

In vielen Kreuzfahrten sind Seetage enthalten, also Tage, in denen kein Hafen angelaufen wird. Laut Bericht werden solche Seetage auch unnötigerweise eingelegt und es wird sogar extra langsam gefahren, um den nächsten Hafen erst am nächsten Tag zu erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit wolle Aida einerseits Treibstoff und Hafengebühren sparen, so der Insider, der im Beitrag maskiert zu Wort kommt. Andererseits seien die Passagiere dadurch auch gezwungen, den Tag an Bord zu verbringen und dort Geld auszugeben.

2. Vorwurf: Überteuerte Getränkepakete

Auf einer Aida-Reise sind nur Getränke in den Restaurants inklusive, in den Bars muss gezahlt werden. Dafür können die Passagiere auch vorab Getränkepakete buchen.

Dabei kämen die Passagiere aber nicht immer auf ihre Kosten, kritisiert der Bericht: Wer das teuerste Paket für knapp 40 Euro am Tag buche, müsse acht große Bier trinken, bis es sich auszahle. Hinzu komme, dass bei einer Doppelkabine die zweite Person ebenfalls das jeweils teurere Paket buchen müsse. Dabei seien pure Spirituosen wie Whiskey im Paket nicht einmal enthalten.

3. Vorwurf: Teure Ausflüge in großen Gruppen

Einen großen Teil ihres Umsatzes macht die Reederei mit den von ihr angebotenen Ausflügen. Diese seien jedoch oft deutlich teurer als vergleichbare Ausflüge regionaler Anbieter und dazu nur in großen Gruppen möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Beispiel zeigt der Bericht eine E-Bike-Tour durch das spanische Málaga: Dafür verlangt Aida 79 Euro und es müssen mindestens 30 Teilnehmer mitfahren. Ein lokaler Anbieter verlange nur 28 Euro und lasse maximal sechs Teilnehmer zu.

Hier profitiere Aida davon, dass das Schiff auf die Teilnehmer der von Aida organisierten Ausflüge warte, falls diese sich verspäten. Wer auf eigene Faust loszieht und trödelt, hat Pech gehabt. Für ein Viertel der Passagiere sei dies der Grund für die Buchung über Aida.

4. Vorwurf: „Greenwashing“

Im ZDF-Bericht wird ein Aida-Werbeclip gezeigt, in dem das Unternehmen seine nachhaltigen Antriebe mit Flüssiggas (LNG) in den Vordergrund stellt. Dabei seien nur zwei von zwölf Schiffen mit LNG-Antrieben ausgerüstet.

Gravierender ist der Vorwurf eines vom ZDF zitierten Experten, der Kreuzfahrtunternehmen in Umweltfragen berate. Er behauptet, dass Aida bei steigenden LNG-Preisen auf Schiffsdiesel umstelle, um Geld zu sparen.

Aida: Investieren in modernste Technologien

Hierzu sagt Aida Cruises: „Wir widersprechen der Aussage deutlich, dass wir uns Umweltschutz nichts kosten lassen würden. Das Gegenteil ist der Fall: Wir investieren in die modernsten Technologien, um unseren Fußabdruck weiter zu senken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So würden die Schiffe kontinuierlich für die Landstromnutzung nachgerüstet, neue Technologien wie Batterien eingeführt oder erneuerbare Treibstoffe eingesetzt. Dabei sei die Abnahme von Landstrom während der Hafenliegezeit ist um ein Vielfaches teurer als die Nutzung herkömmlicher Treibstoffe.

Lesen Sie auch

5. Vorwurf: Extrem niedrige Löhne

Laut Bericht verdienen deutsche Mitarbeiter im Servicebereich an Bord 2000 bis 2200 Euro brutto im Monat. Da oft 70 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet werde, ergäben sich daraus extrem niedrige Stundenlöhne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Beispiel führt das ZDF einen deutschen Mitarbeiter im Barbereich an. Sein Stundenlohn liege umgerechnet bei sieben Euro. Ein philippinischer Kollege bekomme sogar nur vier Euro. Möglich sei dies, weil die Arbeitsverträge nach italienischem Recht geschlossen würden. In Italien gebe es keinen Mindestlohn und zudem seien deutlich kürzere Ruhezeiten vorgeschrieben.

Aida: Faire Behandlung aller Nationalitäten

Auch diese Vorwürfe weist Aida zurück: „Wir garantieren ein ausbalanciertes Gehaltssystem für unsere Crew, das eine faire Behandlung aller Nationalitäten sowie eine gleichwertige Entlohnung gewährleistet.“ Damit sollen vergleichbare Lebensstandards für die Seeleute und ihre Familien zu Hause sichergestellt werden.

Wie in der internationalen Seefahrt üblich, orientiere sich das Gehaltsniveau an den Lebenshaltungskosten der Heimatländer der Mitarbeiter. „Die Gehaltssysteme sind ausnahmslos mit den Gewerkschaften ausgehandelt.“

Grundsätzlich gelte zwar eine Sieben-Tage-Arbeitswoche. „Vergleichbar mit der Hotellerie oder Gastronomie an Land arbeitet unsere Crew in der Regel im Teildienst, sodass zwischen den Arbeitszeiten Phasen zur Regeneration zur Verfügung stehen“, so eine Aida-Sprecherin.

OZ