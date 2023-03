﻿Aida: Doppel-Anlauf in Warnemünde, doppelte Promi-Power an Bord

Aufregung in Rostocker KTV: Autos von Anwohnern werden kurzerhand abgeschleppt – Straße gesperrt

In der Neubramowstraße in Rostock sind kurzfristig mehrere Autos abgeschleppt worden, berichtet eine Anwohnerin. Auch die Straße soll voll gesperrt werden. Die Rostocker Polizei und der Versorger Nordwasser erklären, was passiert ist und ob den Autohaltern jetzt Kosten entstehen.