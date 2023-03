﻿Aida: Erster Warnemünde-Anlauf und ein beliebter Promi-Gast an Bord

Brandstiftung in der Hansestadt? Brandstiftung in der Hansestadt?

Feuer in Stralsunder Treppenhaus – Kind im Krankenhaus

Nach dem Brand eines Treppenhauses in Stralsund ist ein zweijähriges Kind ins Krankenhaus gebracht worden. Es hatte am Donnerstagabend (9. März) offenbar Rauchgase eingeatmet. Zuvor war ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt in Sachen Brandstiftung.