﻿„Aidabella“ knallt in Hamburg gegen Kaimauer – Weiterfahrt in Karibik untersagt

Ursprünglich sollte der Kreuzliner der Rostocker Reederei Aida noch am Donnerstagabend zur nächsten großen Fahrt aufbrechen, doch nun ist er am Rumpf beschädigt. Die Tour muss bis auf weiteres verschoben werden. „Die Sicherheit unserer Gäste geht vor“, teilt das Unternehmen mit.

Hamburg. Nachdem sie beim Anlegen am Kreuzfahrtterminal Hamburger-Steinweder die Kaimauer touchiert hat, darf das Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ vorerst nicht weiterfahren. Ein entsprechendes Verbot sei am Donnerstagmorgen von der Wasserschutzpolizei ausgesprochen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Riss am Rumpf des Schiffes

Seinen Angaben zufolge entstand bei dem Vorfall ein leichter Schaden am Rumpf des Schiffes. „Es gab einen kleinen Riss“, sagte er. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet.

Das Schiff werde umgehend einer technischen Überprüfung unterzogen, teilte die Kreuzfahrtgesellschaft mit. „Für Aida Cruises hat die Sicherheit aller Gäste und Crewmitglieder stets oberste Priorität.“

Betroffene sollen Aida kontaktieren

Das Schiff war demnach am Donnerstagmorgen von einer 26-tägigen Reise nach Hamburg zurückgekehrt und sollte ursprünglich noch am Abend wieder in Richtung Karibik ablegen. Diese Reise werde aber nun „voraussichtlich erst in wenigen Tagen starten“, hieß es. Betroffene sollen sich direkt beim Unternehmen für weitere Einzelheiten melden.

Das 252 Meter lange Schiff hat Platz für 2050 Passagiere. Es verfügt über 1025 Kabinen und 11 Decks.

Von dpa