﻿Aida-Blockade in Rostock: Gerammte Klimaaktivistin erhebt Vorwürfe gegen Polizei

Rostock. Dramatische Szenen spielten sich Mitte Juni auf der Warnow ab: Klimaaktivisten der Gruppe „Smash Cruisehit“ blockierten die „Aidadiva“ am Kreuzfahrtkai in Warnemünde. Nach etwa zwei Stunden brachte die Polizei die Situation unter Kontrolle. Im Nachhinein kritisieren die Aktivisten das konsequente Vorgehen der Beamten.

Mit Kajaks und Schlauchbooten paddelten die Klimaaktivisten vor dem Bug und an der Seite des Kreuzfahrtriesen – und begaben sich damit auf der viel befahrenen Wasserstraße selbst in Lebensgefahr. „Wir wussten, dass die Aktion risikoreich ist. Aber wir wollten ein Zeichen für den Klimaschutz setzen“, sagt Jenny Fischer (Name der Redaktion geändert), die als Aktivistin schon an ähnlichen Aktionen teilgenommen hat.

Das Vorgehen der Polizei kritisiert sie scharf. Denn die Kajaks, in denen sie und die anderen Aktivisten sich befanden, wurden gerammt und zum Kentern gebracht, wie Fotos und Videos belegen, die der OSTSEE-ZEITUNG vorliegen. „Ich wusste nicht, wo unten und wo oben ist“, sagt sie. Der Kontrollverlust auf der Warnow sei sehr gefährlich gewesen.

Wie die Rostocker Polizei die Situation einschätzt

Die Rostocker Polizei, die von Zoll, Wasserschutzpolizei und Bundespolizei unterstützt wurde, hält dagegen. „Bei Kreuzfahrtschiffen dieser Größenordnung besteht die Gefahr, dass Personen und kleine Boote durch den Sog- und Wellenschlag geschädigt werden können“, heißt es von der Rostocker Polizei. „Zudem bestand die Gefahr, dass die Störenden durch den weiteren Schifffahrtsverkehr gefährdet werden.“

Der mehrfachen Aufforderung, den Gefahrenbereich zu verlassen, kamen die Aktivisten nicht nach. „Dadurch war es notwendig, sich ihnen zu nähern, um sie auf die Boote der Einsatzkräfte zu holen“, heißt es von der Polizei weiter.

„Wen schützt ihr eigentlich?“, hinterfragten die Aktivisten unter anderem auf einem ihrer Twitter-Kanäle. Auch dort bezeichneten sie das Vorgehen als „verantwortungslos und gefährlich.“

Beiboot fährt schwimmende Aktivisten an

Das Zollboot „Poel“ soll zudem eine im Wasser schwimmende Aktivistin überfahren haben, so dass sich diese fast komplett unter dem Boot befand, wie ebenfalls ein Foto zeigt. Laut Fischer eine „unangemessen aggressive Taktik“. Die „Poel“ ist das Beiboot des Küstenwacheschiffs „Hiddensee“, welches aufgrund seiner schnellen Verfügbarkeit am Einsatz beteiligt gewesen ist.

Der Aktivist versucht, sich am Boot „Poel“ festzuhalten, der Schiffsführer fährt weiter, zu erkennen an der Welle am Heck. © Quelle: privat

Auf eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG zur Angemessenheit will sich die Polizei Rostock nicht äußern, versichert aber, dass „die Beamten auf solche Szenarien vorbereitet gewesen sind.“ Aus taktischen Gründen könne man jedoch kein konkretes Statement abgeben.

Blockade in Warnemünde: „Aidadiva“ aktiviert Strahlruder

Während sich Aktivsten im Wasser befanden, musste die „Aidadiva“ zudem offenbar die Bugstrahlruder aktivieren. Bugstrahlruder sind Schiffsschrauben am Bug, welche als Manövrierhilfe dienen. Der erzeugte Strahl kann Schwimmer oder kleine Objekte wegtreiben. „Eine lebensgefährliche Situation“, sagt Fischer, die die Szenerie selbst vom Kai aus mitverfolgte. So ordnet es das Unternehmen Aida auf OZ-Anfrage auch ein – hatte dabei aber offenbar nicht nur das Wohl der Aktivisten im Blick. Denn im Rahmen des Ablegemanövers seien erste Leinen schon gelöst worden, bevor die Aktivisten auf dem Wasser waren. Laut Aida mussten die Bugstrahlruder „aktiviert werden, um ein Brechen der Leinen vorzubeugen“. „Sollten Leinen brechen, besteht auf der Pier für alle sich in der Nähe befindlichen Personen Lebensgefahr“, erklärt ein Aida-Sprecher.

Ein Aktivist schwimmt an dem Aida-Schiff entlang. Deutlich zu erkennen: Die Bugstrahlruder des Kreuzfahrtriesen sind in Betrieb. © Quelle: privat

Klimaaktivisten blockieren Aida-Schiff: Hafenbehörde nicht informiert

Das Ablegemanöver soll laut Aida in Absprache mit dem Hafen eingeleitet worden sein – um Tanker und andere Schiffe noch vorbeizulassen. Die Hafenbehörde teilte der OZ auf Nachfrage mit, dass über ein derartiges Vorgehen von Aida keine Informationen vorlägen. Ein Testen der Manövrierhilfen im Rahmen des „Seeklar-Machens“ sei aber gestattet. Ebenfalls sei ein Einsetzen der Querstrahlruder erlaubt – wenn das sichere Liegen des Schiffs durch Starkwinde gefährdet sei.

Auf eine eventuelle Gefährdung der Aktivisten durch die Strahlruder geht Aida nicht ein. Es wird aber darauf verwiesen, dass die „Aktivisten in einen empfindlichen Sicherheitsbereich eingedrungen sind“.

