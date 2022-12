﻿„Aidaprima“ bald mit größtem Batteriespeichersystem aller Kreuzfahrtschiffe

Blitzeis und Eisregen in MV: Eltern sollen Grundschüler abholen – alle Infos im Liveticker

In Mecklenburg-Vorpommern kann es am Montag ziemlich rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte in allen Landesteilen. Wir informieren Sie hier darüber, wann und wo Sie im Land besonders aufpassen müssen und welche Folgen das Unwetter hat.