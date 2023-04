﻿Airbeat, Immergut, Pangea: Auf diese Festivals können sich Fans 2023 in MV freuen

Im Frühling und Sommer stehen in Mecklenburg-Vorpommern wieder zahlreiche Festivals an. Die OZ gibt einen ersten Überblick über die Veranstaltungen. Ein Festival ist bereits ausverkauft.

Rostock. Zelten, feiern, tanzen, Musik hören: Die Vorbereitungen für die Festivalsaison in Mecklenburg-Vorpommern laufen auf Hochtouren. Im Frühling und Sommer werden wieder tausende Fans auf den Festival-Arealen des Landes erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende Mai startet unter anderem das „Immergut“-Festival in Neustrelitz. „Der Winter scheint sich in diesem Jahr besonders viel Zeit zu lassen, die Winter-Depression hat ordentlich gekickt, aber mit den ersten Sonnentagen im März sind wir aufgestanden, wach geworden – ein doppelter Espresso, dreimal um die eigene Nase gedreht, denn Ende Mai ist ja quasi schon gleich“, gibt der Verein Immergutrocken bekannt. Jüngst wurden die nächsten Acts bekanntgegeben, die vom 26. bis zum 28. Mai in der Mecklenburgischen Seenplatte vor rund 5000 Fans auftreten.

Diese Acts sind dabei

Zum Line-up gehört unter anderem der deutsch-amerikanische Rapper Casper, der bereits mit Stars, wie Bosse oder auch dem Rostocker Rapper Marteria, zusammengearbeitet hat. Besucher können zudem die Hamburger Newcomerin „Brockhoff“ kennenlernen. Neu bekanntgegeben wurden auch Billy Nomates, Caroline Rose, Futurebae, Martin Kohlstedt, Philine Sonny, Sofia Kourtesis, Sorry, Uche Yara sowie 2 Girls 1 Club.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Neben den Konzerten finden Ende Mai auch Lesungen statt. Mit dabei ist Seyda Kurt. Sie ist freie Journalistin, Moderatorin, Kolumnistin und Autorin. Sie liest aus ihrem Buch „Hass – von der Macht eines widerständigen Gefühls“. Lesen wird ebenfalls Sebastian Hotz. Der Satiriker und Podcastproduzent ist unter dem Namen „El Hotzo“ bekannt.

Diese Festivals sind außerdem geplant (Auswahl)

Etwas später, vom 28. Juni bis 2. Juli, findet das „Fusion“-Festival in Lärz statt. Erstmals haben die Veranstalter das Mindestalter für Festivalbesucher auf 18 Jahre festgesetzt. Das bedeutet, dass unter 18-Jährige keine Tickets mehr kaufen können und Kinder und Jugendliche auch in Begleitung Erwachsener keinen Zutritt mehr auf das Festival bekommen.

Eindrücke vom Fusion-Festival 2022 in Lärz © Quelle: Arno Zill

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interessierte konnten sich für die begehrten Tickets anmelden und haben ihre Karten über eine Verlosung bekommen. Alle Festivaltickets sind bereits ausverkauft. Zwischen dem 5. Mai und dem 30. Juni können Ticketinhaber jedoch ihre Tickets über die Ticketbörse weiterverkaufen.

Airbeat One: Jubiläum mit Heimspiel

Vom 12. bis zum 16. Juli wird Neustadt-Glewe wieder zum Treffpunkt der besten DJs der Welt. Insgesamt bringen 300 Künstler den Flugplatz zum Beben und verwandeln das Gelände in ein großes Festival-Dorf – das Airbeat-One-Festival, eines der größten elektronischen Musikfestivals Europas, feiert sein 20. Jubiläum. Mit dabei sind unter anderem die DJs Steve Aoki und Timmy Trumpet, die beide zu den Top 10 der weltweit wichtigsten DJ-Rangliste gehören. Mit Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell und Vini Vici kommen noch mehr Superstars dieser Liste im Sommer nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie treten vier Tage lang auf fünf Bühnen vor täglich bis zu 65 000 Zuschauern aus mehr als 50 Nationen auf.

Mit einem Feuerwerk verabschiedet sich das Airbeat One Festival jedes Jahr von seinen Besuchern. Im nächsten Jahr geht es zum 20. Jubiläum unter dem Motto „Deutschland“ weiter. © Quelle: Julian Huke/Airbeat One

Jedes Jahr dreht sich bei dem Festival alles um ein bestimmtes Land. Im Mittelpunkt steht die 180 Meter Breite und 50 Meter hohe Hauptbühne, die jeweils Gestalt verschiedener Sehenswürdigkeiten dieser Nation annimmt. 2023 lautet das Motto: „Edition Home Germany“.

K.I.Z beim „Pangea“

Auch auf der Bühne vom „Pangea“-Festival in Pütnitz ist wieder viel los. Unter anderem treten vom 10. bis zum 13. August K.I.Z, Badmómzjay, Township Rebellion, Demuja, Jeremias, Mira, Ekkstacy, Luna, Dana Ruh, Joyce Muniz, Mehnersmoos oder Von Wegen Lisbeth auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Impressionen vom „About You Pangea“-Festival: Auch 2023 findet das Festival unter dem Motto „Never Stop Playing“ wieder auf dem ehemaligen Militärflugplatz auf der Halbinsel Pütnitz statt. © Quelle: Fotos: Supremesurf

Außerdem wird es wieder viele Workshops, ein großes Sport- sowie Kulturangebot geben.

Festival gegen Rechts: Jamel rockt den Förster

Das Line-up wird bei „Jamel rockt den Förster“ zuvor nicht bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr war Deichkind mit dabei. © Quelle: Julia Kaiser

Nach einer coronabedingten Absage im Jahr 2020 und einer kleineren Version im Jahr 2021 hat „Jamel rockt den Förster“ im vergangenen Jahr das 15-jährige Bestehen gefeiert. Das Line-up des Festivals gegen Rechts und für Toleranz wird zuvor nicht bekanntgegeben. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Jamel bei Wismar am 25. und 26. August statt.