Norddeutschlands größtes Electro-Open-Air feiert 20. Geburtstag, das Airbeat One Festival steigt im Juli 2023 auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe. Die Nachfrage ist groß, der Run auf die Tickets in der Pre-Sale-Phase 1 auch. Was Fans jetzt zum Vorverkauf und den Preisen wissen müssen.

Neustadt-Glewe. Die Festival-Saison in Mecklenburg-Vorpommern ist kaum verklungen, da stimmen sich Musik-Fans aus aller Welt schon auf das nächste Jahr ein. Der Run auf die Tickets für das größte Electro-Festival Norddeutschlands – die Airbeat One in Neustadt-Glewe – hat begonnen. Und die Nachfrage ist groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenige Tage nach dem Start sind schon 80 Prozent der Tickets der Vorverkaufsstufe 1 verkauft. Kein Wunder, denn in der Early-Bird-Pre-Sale-Phase sind die Karten besonders günstig: 149,99 Euro (zzgl. Gebühren) kostet das reguläre 3-Tage-Ticket aktuell. VIP-Karten kosten 100 Euro mehr. Mit jeder weiteren Vorverkaufsphase steigen die Preise. Gekauft werden können die Full-Weekend-Pässe online auf ww.airbeat-one.de.

Lesen Sie auch

Oliver Franke, Pressesprecher des Festivals, sagt: „Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen. Man sieht, dass die Leute sich auf den nächsten Sommer und das Airbeat One Festival freuen. Preislich haben wir versucht, das Festival in einem guten, mittleren Segment anzusiedeln. Wir sind relativ günstig für das, was wir bieten. Das wollen wir den Gästen auch mit dem Preis zeigen. Und so wie sich die Zahlen in der ersten Vorverkaufsstufe entwickelt haben, wird das von den Leuten bisher sehr gut angenommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Line-up vom Airbeat One 2023 – ein Wunsch-Konzert

Das Programm der Airbeat One 2023 kann sich wie gewohnt hören lassen: Spektakuläre Bühnen, das Who is who internationaler Top-DJs und tausende Festival-Besucher außer Rand und Band – vom 12. bis 16. Juli 2023 wird der Flugplatz Neustadt-Glewe wieder beben. Das Line-up können Festival-Fans mitbestimmen.

Gerade läuft auf der Airbeat-Homepage eine Umfrage, welche DJs und Artists für 2023 gewünscht werden. Das Thema steht dagegen längst fest: Das Ländermotto für das Jubiläum ist "Deutschland", denn den 20. Geburtstag feiert man zu Hause.

Im Sommer 2022 hatte das Airbeat One Festival nach zwei Jahren Corona-Pause ein fulminantes Comeback gefeiert: Insgesamt über 200 000 Fans aus mehr als 50 Ländern strömten an vier Tagen zur 19. Ausgabe des Open Airs. Mehr als 300 DJs aus aller Welt legten auf. Auf den sechs Bühnen spielten so viele Acts wie noch nie in Neustadt-Glewe, das sich gemäß dem Festivalmotto „Bella Italia“ für ein Wochenende in eine italienische Stadt verwandelte.