﻿Mit DSDS-Star Monika Gajek, Loona und Düsenjets: Airport Rostock-Laage lädt zum Flughafenfest

Rostock-Laage. Einblicke in die Welt der Luftfahrt können Neugierige am Samstag, 9. September, in Rostock-Laage gewinnen. Von 10 bis 17 Uhr lädt der dortige Airport wieder zum Flughafenfest ein. Dann haben Besucher die Gelegenheit, auf dem Vorfeld Rundflugmaschinen, Militärflugzeuge und ein Embraer-E190-Verkehrsflugzeug der German Airways von außen und innen zu betrachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sängerin Loona, DSDS-Star Monika Gajek und Pia Rademann live

Im Terminal wird es eine Luft- und Raumfahrtaustellung geben, durch die auch Führungen angeboten werden. Wer selbst abheben will, kann Rundflüge über das Gelände buchen und sich einen Überblick verschaffen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Programm auf den Bühnen sorgen Sängerin Loona, DSDS-Star Monika Gajek, Pia Rademann und Band sowie weitere Künstler aus der Region. Auch eine Autogrammstunde mit Fußballern des FC Hansa Rostock ist geplant. Für die kleineren Besucher ist ein Kinderland mit Hüpfburgen und Karussell aufgebaut, gegen Hunger und Durst gibt es eine Foodmeile.

Shuttleservice vom Rostocker Hauptbahnhof nach Laage

Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann einen Shuttle-Service nutzen, der zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und dem Flughafen pendelt. Bei der ersten Auflage des Festes im Vorjahr besuchten laut Angaben der Zeitfracht-Gruppe, die den Airport betreibt, mehr als 10 000 Menschen die Veranstaltung. Der Eintritt war und ist erneut frei.

OZ