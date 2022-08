Mittelmeer-Urlaub in Warnemünde – so geht’s

Der Sommer 2022 geht zu Ende, gezählt sind die Tage mit vollem Strand und Bad in der Ostsee. In sommerliche Urlaubsstimmung kommen kann man in Rostock-Warnemünde trotzdem. An einem Ort im Ostseebad kann man sich derzeit nämlich wie in Italien oder Spanien fühlen. Unser Tagestipp für Dienstag (30. August 2022)