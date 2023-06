﻿„Dieser Strand ist peinlich“ – Rostocker empört über Algenberge in Hohe Düne

Rostock. Christian Flechtner stinkt’s. Buchstäblich. Denn den miefig-fischigen Geruch der Algenablagerungen am Strand von Hohe Düne riechen offenbar auch verschnupfte Nasen. Je nach Wind zieht der Geruch bis in den 500 Meter entfernten Garten der Flechtners und ihrer Nachbarn. Das solle sich ändern, die Tourismuszentrale müsse handeln. Tut sie nach eigenen Angaben auch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Am Ortseingang steht ‚staatlich anerkanntes Seebad‘. Wie sollen wir diesen Strandabschnitt unseren Urlaubern erklären?“, fragt sich Christian Flechtner. Der Rentner, der mit seiner Frau in Hohe Düne lebt, findet es praktisch, dass er in wenigen Minuten an der Ostsee sein kann. Baden komme für das Ehepaar momentan aber nicht infrage. Zu groß sei der Ekel ob der Algenberge am Strand.

Ortseingangsschild der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Ortsteil Hohe Düne. Er wird als staatlich anerkanntes Seebad ausgewiesen. © Quelle: Ove Arscholl

Strand in Hohe Düne laut Anwohner „peinlich“

Doch es gehe den beiden nicht nur um ihr Badevergnügen. Für den Ort sei es peinlich, so einen Strand zu präsentieren. „Ich weiß, dass Algen natürlich sind. Aber die Stadt könnte sich darum kümmern, dass sie häufiger beseitigt werden“, so der Rostocker. Flechtner erinnert sich, dass Anfang März zuletzt Algen weggeräumt worden seien. Die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde wiederum spricht von Jahren, die die letzte Strandräumung zurückliege.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Besucher der Yachthafenresidenz Hohe Düne, die die Strandkörbe am anliegenden Strandabschnitt nutzen dürfen, trauen sich ebenfalls nicht durch die Algenschicht ins Wasser. „Ich musste stutzen, als ich den Strand sah. Darauf waren wir nicht vorbereitet“, sagt Silke Zache aus Sachsen, die Kurzurlaub an der Ostsee macht. Als regelmäßige Besucherin kenne sie das Problem aber.

Silke Zache, Urlauberin aus Alt Mittweida, kennt die Algen an der Ostsee, aber geht trotzdem nicht ins Wasser. © Quelle: Ove Arscholl

Stadt Rostock schreitet ein

Inzwischen hat auch die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde das Problem erkannt und handelt. Am Dienstag rollen Traktoren mit einer entsprechenden Tankgabel auf den Strandabschnitt, um die Algen an den Strandblöcken 1 bis 3 in Hohe Düne aufzusammeln. Eine Fachfirma entsorgt diese dann als Sondermüll. Je nach Wetterlage wird das drei bis sieben Tage dauern. Die Kosten können nicht abgeschätzt werden, da sich bloß ein Drittel der Algen an Land befindet, zwei Drittel aber schlecht sichtbar im Wasser.

Ein dicker Algenteppich liegt am westlichen Strand von Hohe Düne und verströmt einen unangenehmen Geruch. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie lange der Strand frei von Algen und Seegras bleibt, ist abhängig von Wind und Sonne. „Ruhe ist erst im Spätherbst, wenn die Seegrasanlandungen durch die Herbststürme vorbei sind“, so Hendrik Schubert vom Lehrstuhl Ökologie an der Universität Rostock.

Hohe Düne: Mutige Anwohner trauen sich in die Ostsee

Nicht alle lassen sich den Badetag von Algen und Seegras vermiesen. Sonja Beuch, selbst Anwohnerin in Hohe Düne, steigt mutig ins Wasser, nachdem sie den idealen Eingang gefunden hat: „Ich suche immer die Stelle, an der am wenigsten Algen liegen“, so die Rentnerin. Ihr Leben lang wohnt sie an der Ostsee, kennt daher die grün-grauen Haufen an der Küste: „Das ist ganz normal und macht mir nichts.“

Sonja Beuch stören die Algen nicht. Sie geht seit 50 Jahren hier baden. © Quelle: Ove Arscholl

Dass Urlauber von dem sogenannten Treibsel nicht begeistert sind, kann die Anwohnerin aber verstehen. In Hohe Düne seien die Algenschichten am Wochenende hart gewesen – für sie aber kein Grund, nicht in der Ostsee abzutauchen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine andere Anwohnerin ist mit ihren beiden Kindern vor Ort. Ihr sei das Wasser bloß zu kalt. Die Kinder aber stapfen mutig durch die Algen.

OZ