﻿Kratzt stinkendes Seegras am Image des Urlaubslandes MV? Das sagt der Tourismuschef

Rostock. Berge von Seegras und Algen türmen sich an vielen Stränden der Ostseeküste. Infolgedessen häufen sich die Beschwerden von Urlaubern, wenn die Seebäder mit der Beräumung nicht hinterherkommen. Werden die teils unangenehm riechenden Berge von Seegras und Algen also zum Imageproblem für MV?

„Nein“, findet Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbands des Landes. „Davon sind wir noch weit entfernt, dafür müsste es sehr viel mehr sein.“ Seiner Ansicht nach ist es ein gutes Zeichen, dass die Ostsee lebt – das gelte für das natürliche Treibsel, also das Schwemmgut, aber eben auch für die Küstenbewohner.

Beseitigung der Algen am Strand kostet Geld und Personal

Wichtig sei es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, so Woitendorf, und Aufklärungsarbeit an den einzelnen Stränden zu leisten. Das sei ebenso Aufgabe der Kommunen und Kreise wie die Beseitigung der Seegrasberge, sofern nötig. Allerdings bitte er Urlauber um Verständnis, dass das nicht immer gleich und gleichmäßig schnell erfolgen könne. Denn der Abtransport koste teilweise sechsstellige Summen und viel Personal.

Im Ostseebad Boltenhagen etwa waren laut Angaben der Kurverwaltung fünf Mitarbeiter des ansässigen Bauhofs mit dem Thema Seegras beschäftigt. Mehr als 4000 Tonnen wurden in den vergangenen Wochen beräumt. Und auch die Entsorgung hat es in sich, denn das natürliche Treibsel gilt aufgrund der Kontaminierung mit Sand und Schwermetallen als Sondermüll, der nur fachgerecht und teuer entsorgt werden darf.

Forscher: Weniger Algen am Strand als zuvor

Anders als viele Urlauber vermuten, liegen in dieser Saison weniger Seegras und Algen am Strand als in den vergangenen Jahren. Da befiel eine Krankheit vor allem das Kleine Seegras (Zostera noltiii), das sich nun nach und nach erhole, so Hendrik Schubert vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock.

Dass die Biomasse derzeit so gehäuft an den Stränden auftauche, liege an der andauernden Sonnenscheinphase der vergangenen Wochen und der gleichzeitig ungewöhnlich niedrigen Wassertemperatur. Auch der stetige Wind spüle das Treibsel an Land. Zu riechen beginnt es dort vor allem, wenn sich im Seegras viele Muscheln, Algen und Bakterien tummeln.

Echte Gefahr kommt erst noch: Giftige Blaualgen

Gesundheitsgefährdend für Menschen sei dieser Cocktail allerdings nicht, sondern eine Nährstoffquelle für viele Lebewesen und ein natürlicher Schutz der Küsten, so Schubert. Viel unangenehmer werde es, wenn statt der Fadenalgen Blaualgen das Regiment übernehmen. Das sei meist im Juli und August der Fall. Die von ihnen ausgeschiedenen Toxine könnten in hoher Konzentration zu Erbrechen und Durchfall beim Menschen führen. „Deshalb kann es auch zu vorsorglichen Sperrungen kommen“, so der Wissenschaftler.

OZ