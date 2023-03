﻿„All you can eat“-Büffet im „Golden Bay“ in Rostock: Wer hier nicht aufisst, muss Strafe zahlen

In vielen Restaurants in Rostock gibt es Büfetts, an denen man sich für einen Festpreis so oft bedienen kann, wie man will. Dieses „All you can eat“ artet allerdings oft aus: Essen wandert vom überfüllten Teller in den Müll. Das „Golden Bay“ auf der Holzhalbinsel steuert mit einer ungewöhnlichen Aktion dagegen – und ist damit erfolgreich.

Rostock-Stadtmitte. Viele Rostocker kennen es vielleicht noch aus ihrer Kindheit: „Schön den Teller leer essen!“, hieß es wohl an so manchem Küchentisch. Heute feiert dieser Aufruf ein Comeback: Die ersten Restaurants in Rostock erheben eine Strafe, wenn Gäste bei „All you can eat“ (Iss, so viel Du kannst) ihre Teller halbvoll zurückgehen lassen. Die OZ hat es ausprobiert.

Samstagmittag im Restaurant „Golden Bay“ auf der Holzhalbinsel. Das riesige Restaurant ist fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn es lockt mit einem großen „All you can eat“-Büfett für 17 Euro. Vor allem an der Theke mit den heißen Gerichten bildet sich eine Schlange: Die Behälter mit Hühnchen mit Paprika, Rinderfilet mit Zwiebeln und gebackener Ente leeren sich rasch.

Kellner des „Golden Bay“ räumt wortlos halbvollen Teller ab

Auch OZ-Reporter Axel Büssem und seine Begleitung Lisanne Dargert greifen zu. Den ersten Teller essen wir tatsächlich leer – weil wir Hunger haben und es so gut schmeckt. Beim zweiten lassen wir die Hälfte übrig und bitten den Kellner, abzuräumen, um Platz für die dritte Portion zu machen. Der macht das zu unserer Überraschung ohne weiteres.

Dabei steht auf einem Zettel deutlich sichtbar geschrieben: „Um unsere Preise für Sie und die anderen Gäste stabil zu halten, behalten wir uns vor, für zurückgegangene Speisen eine Gebühr zu erheben“. Bei mehr als 100 Gramm Reste auf dem Teller sind es drei Euro, bei mehr als 200 Gramm fünf und bei mehr als 500 Gramm zehn Euro. Wir hätten also zusammen mindestens zehn Euro zahlen müssen.

Hinweiszettel im Rostocker Restaurant "Golden Bay" zum "All you can Eat"-Büfett © Quelle: Axel Büssem

Rostocker Restaurant hat erst wenige Gäste zur Kasse gebeten

Doch kein Wort davon. Jetzt gebe ich mich als Journalist zu erkennen und frage Kellner Shao Wei Chen, warum nicht. „Wir ziehen das bisher nicht so konsequent durch.“ Im Sommer 2022 hat das „Golden Bay“ die Regelung eingeführt, seitdem seien nur etwa fünf maßlose Gäste zur Kasse gebeten worden, so Chen. „Das machen wir nur, wenn die Teller wirklich noch sehr voll sind oder sehr hochwertige Produkte zurückgehen.“

Denn das Restaurant wolle seine Gäste nicht bestrafen, sondern für die Ressourcenverschwendung sensibilisieren, wenn zu viel Essen weggeworfen werden muss – nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen: „Unsere Kosten sind in letzter Zeit um 30 bis 40 Prozent gestiegen“, erklärt Chen. Der Preis für das Büfett sei schon um einen Euro angehoben worden. „Wenn wir es noch teurer machen würden, kämen die Gäste nicht mehr“, glaubt der Mitarbeiter.

Rechenbeispiel Rinderfilet: Fünf Euro landen im Müll

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das Problem: Das Rinderfilet mit Zwiebeln besteht etwa zu einem Drittel aus teurem Rinderfilet. Wenn hundert Gramm davon weggeworfen werden müssen – etwa so viel, wie ich auf meinem Teller liegengelassen hatte – hat das Restaurant etwa fünf Euro zum Fenster hinaus geworfen. Übrigens: Ich habe dann doch noch aufgegessen, denn das gute Essen wäre wirklich zu schade für den Mülleimer gewesen.

Bei den Gästen komme die Maßnahme gut an, erklärt Chen. Das bestätigt Familie Hildebrandt an meinem Nachbartisch: „Ich finde das gut: Man sollte bestraft werden, wenn man Essen wegschmeißt“, sagt Mutter Margitta. Die Familie war schon einige Male im „Golden Bay“ und hat schon vor Einführung der Strafen immer aufgegessen, versichert Margitta. „Wir nehmen immer nur, was wir auch schaffen“, betont auch Oma Brigitte. „Aber viele Gäste nehmen viel zu viel und essen dann nur einen kleinen Teil.“

Was halten Rostocker von Strafen bei Lebensmittelverschwendung?

Auch eine kleine Straßenumfrage in der Hansestadt ergab, dass die Menschen grundsätzlich dagegen sind, dass Essen weggeworfen wird. Sven Burgsthaler (37) etwa sagt: „Ich finde die Idee gut, weil schon so viele Lebensmittel verschwendet werden.“ Auch Birgit N. (55) findet: „Das ist vielleicht ganz sinnvoll.“ Wolfgang Oehler ist da zwiegespalten: „Lebensmittelverschwendung ist natürlich nicht schön, aber bestrafen ist nicht der richtige Ansatz.“

Wolfgang Oehler (64) ist gegen Strafen für Gäste, die ihren Teller nicht leer essen. © Quelle: Noah Beier

Bestraft wird auch im „Golden Bay“ praktisch niemand. Dennoch sorgt die Aktion laut Kellner Chen für ein erhöhtes Bewusstsein für die Problematik: „Seit wir die Zettel ausgelegt haben, bleibt viel weniger auf den Tellern übrig.“ Und tatsächlich: Bei unserem Besuch am Samstagmittag sehen wir rundum nur fast leere Teller, wenn die Gäste aufstehen.