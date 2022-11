﻿Alle gegen Ebert? Diese Deals laufen vor der Stichwahl hinter Rostocks Kulissen

Rot-Rot-Grün in Rostock hält zusammen – auch vor der Stichwahl am 27. November: Sowohl die SPD als auch die Grünen wollen für Eva-Maria Kröger (Linke) Wahlkampf machen, haben sich sogar auf gemeinsame Ziele nach einem möglichen Wahlsieg geeinigt. Welche Absprachen es gibt und welcher Promi hingegen Gegenkandidat Michael Ebert unterstützt.

Eva-Maria Kröger und Michael Ebert gehen am 27. November in die Stichwahl um das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters.

Rostock. In eineinhalb Wochen gilt es: Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (CDU/FDP/UFR) treten am 27. November in der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Rostock gegeneinander an. Auf Unterstützung von unterlegenen Kandidaten darf der Ex-Polizeichef dabei aber nicht hoffen: Die rot-rot-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft steht auch im OB-Wahlfinale zusammen: Sowohl Grüne als auch die SPD empfehlen ihren Anhänger, Kröger zu wählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SPD und Kröger mit Sechs-Punkte-Plan

Bereits am Dienstagabend gab Carmen-Alina Botezatu eine klare Empfehlung ab: „Es wird Zeit für die erste Oberbürgermeisterin in Rostock!“, sagt die unterlegene SPD-Kandidatin der OZ. Deshalb unterstütze sie jetzt Eva-Maria Kröger. Und nicht nur Botezatu, die gesamte SPD-Führung stellte sich hinter die Bewerberin der Linke: „Wir haben uns auf sechs gemeinsame Punkte geeinigt, die Eva-Maria Kröger als Oberbürgermeisterin mit uns angehen würde“, so Fraktionschef Thoralf Sens.

Ganz oben auf dieser gemeinsamen Agenda stehe der Bau einer neuen Eis- und Schwimmhalle im Nordwesten Rostocks. Zudem soll eine S-Bahn-Linie in den Nordosten Rostocks geprüft werden. Kröger und die SPD wollen zudem die Reinigung der Rostocker Schulen und auch die Versorgung mit Schulessen „rekommunalisieren“. „Und wir wollen gemeinsam den Wärmeplan und den Ausbau der Photovoltaik-Stromerzeugung in Rostock vorantreiben“, so Anne Mucha, die stellvertretende Parteichefin des SPD. „Wir wollen einen Oberbürgermeisterin, die in der Bürgerschaft eine Mehrheit für gemeinsame Ziel hat, keinen Streit und Stillstand, wie es ihn jahrelang zwischen der Politik und dem damaligen OB Roland Methling gab.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne wollen Brücke, Museum, Theater

SPD-Parteichef Rainer Albrecht bestätigte, dass Michael Ebert gar nicht erst zu Gesprächen eingeladen worden sei: „Es gibt keinerlei Schnittmengen zwischen uns und Michael Ebert.“ Zuvor hatte sich auch schon Robert Uhde (parteilos) für die Linke ausgesprochen: „Es ist schon ein Paradoxon des Lebens: Angetreten, um die bürgerliche Mitte in Rostock zu stärken, wähle ich nunmehr links in der Stichwahl und hoffe in unser aller Sinne, dass ihr es mir gleich tut!“ Uhde hatte 1807 Stimmen (2,4 Prozent) geholt.

Die Grünen hingegen haben mit beiden Kandidaten gesprochen – sich am Ende aber auch für Kröger ausgesprochen: „Es gab 44 von 45 Stimmen für Kröger“, so Fraktionsgeschäftsführer Christopher Dietrich auf OZ-Anfrage. „Eva-Maria Kröger kennt die kommunalen Themen bis ins Detail. Sie hat klare Vorstellungen und weiß natürlich auch, wie die Bürgerschaft tickt. Rostock braucht jetzt eine Oberbürgermeisterin, die gleich loslegen kann. Inhaltlich ist uns wichtig, dass wir bei Themen wie Radverkehr, Klimaschutz und Ausbau des Nahverkehrs vorankommen – und dass Theaterneubau, Archäologisches Landesmuseum und Warnowbrücke umgesetzt werden.“

Auch Claudia Müller, die unterlegene Kandidatin der Grünen, unterstütze Kröger. Und Co-Fraktionschefin Andrea Krönert sagt: „Ich schätze Eva in der Zusammenarbeit, klar und verbindlich. Sie sagt auch offen und fair, wenn sie etwas anders sieht.“

Lesen Sie auch

Methling für Ex-Polizeichef

Ganz ohne prominente Unterstützung geht aber auch Ebert nicht in die finale Wahl: Alt-OB Roland Methling wirbt auf neuen Plakaten für den Polizisten. Ebert bringe alles mit, was ein guter Oberbürgermeister brauche – und was Rostock braucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kandidaten-Duell bei der OZ

Vor der Stichwahl treten die beiden Kandidaten noch mal zum „Duell“ im OZ-Medienhaus am Steintor an: Am 22. November stellen sich die verbliebenen zwei Kandidaten den Fragen von OZ-Reporterchef Andreas Meyer und seiner Stellvertreterin Claudia Labude-Gericke. Auch die Zuschauer sollen ausführlich ihre Fragen stellen und den Bewerbern für das höchste Amt der Stadt „auf den Zahn“ fühlen dürfen.

Interessenten können live dabei sein – ab 19 Uhr im Medienhaus oder auf www.ostsee-zeitung.de. Gerne können Sie uns dort auch schon Ihre Fragen vorab senden. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter chefredaktion@ostsee-zeitung.de wird allerdings gebeten.