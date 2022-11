Alle Rostocker OB-Kandidaten kurz vor der Wahl bei der OZ: So können Sie dabei sein

Die Rostocker sind am 13. November aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Mit 17 Bewerbern gibt es so viele Kandidaten wie nie. Wer die Männer und Frauen vor der Wahl nochmal persönlich erleben will, kann das am Mittwoch bei der OZ. So soll es laufen.

Rostock. Was macht ein gutes Stadtoberhaupt aus? Und wieso halten sich 17 Männer und Frauen für geeignet, Rostock erfolgreich in die Zukunft zu führen? Das fragen sich gerade sicher viele der rund 173 000 Wahlberechtigten, die am kommenden Sonntag, 13. November, aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl deshalb eingeladen.

Am Mittwoch, 9. November, versammeln sie sich ab 19 Uhr unter einem Dach. Und wer sich persönlich ein Bild von den Bewerbern machen möchte, kann an diesem Abend einfach im Medienhaus, Richard-Wagner-Straße 1a, vorbeikommen. Der Eintritt ist frei.

Kandidaten zu Oberbürgermeisterwahl in Rostock live befragen

Auf zwei Etagen können die Hansestädter dann entweder einen bestimmten Bewerber aufsuchen oder flanieren und mit mehreren Kandidaten ins Gespräch kommen. Und keine Sorge: Wer es nicht gleich zu 19 Uhr schafft, der kann auch später noch vorbeikommen. Die Türen des Medienhauses stehen etwa zwei Stunden lang offen. Für alle, die es nicht persönlich schaffen, wird die OZ auch live von diesem Abend mit den Kandidaten berichten. Alle bisherigen Wahlforen mit den Kandidaten sind zudem immer noch online auf www.ostsee-zeitung.de abrufbar.

Alle Videos von den OZ-Foren OZ live mit Eva-Maria Kröger (Linke), Claudia Müller (Grüne) und Michael Meister (AfD). Zudem auch dabei, die Einzelbewerber Robert Uhde, Jörg Kibellus und Niklas Zimathis. OZ live mit Carmen-Alina Botezatu (SPD), Rebecca Thoss (Deutsche Biertrinkerinnen Union) und den Einzelbewerber Karol Langnickel, Kai Oppermann sowie Holger Luckstein. OZ live mit dem parteilose Kandidat Michael Ebert (unterstützt von CDU, FDP und UfR) den Einzelbewerbern Matthias Bräuer, Niels Burmeister, Jens Kaufmann sowie Alina Kreis.

So viele Bewerber wie bei dieser OB-Wahl gab es in der Hansestadt noch nie. Neben Kandidaten der Parteien gibt es auch zahlreiche Einzelbewerber. Möglich, dass gerade diese Vielzahl die Hansestädter verunsichert. Denn bei einer exklusiven Forsa-Umfrage der OZ Ende Oktober kam heraus, dass fast 60 Prozent der Wahlberechtigten zu diesem Zeitpunkt keinem der 17 Bewerber ihre Stimme geben würden beziehungsweise noch völlig unentschlossen waren, ob sie sich an der Wahl überhaupt beteiligen werden.

OB-Wahl in Rostock: Briefwahl bereits im vollem Gange

Bereits in vollem Gange ist die Briefwahl. Weil diese Form der Stimmabgabe in der Vergangenheit immer stärker zugenommen hat, wurden auch die Wahlbezirke verändert. Die Stadt weist deshalb darauf hin, dass die Wähler ihren Benachrichtigungsschein aufmerksam lesen sollten. Denn es ist möglich, dass sie sich zur Stimmabgabe woanders einfinden müssen.

So wurde zum Beispiel der Wahlbezirk, der als Wahllokal den bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hinrichshagen eingerichteten Wahlraum nutzte, mit dem Wahlbezirk mit Wahllokal bei der Wasserwehr in Markgrafenheide zusammengelegt. Um die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag abzusichern, sind erneut rund 1300 Wahlhelfer im Einsatz.

Die Vielzahl der Kandidaten macht auch eine Stichwahl wahrscheinlich. Ein Termin dafür ist mit dem 27. November bereits geblockt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird es am 22. November ab 19 Uhr im Saal des Medienhauses nochmals ein Forum geben – dann mit den verbliebenen zwei Kandidaten.